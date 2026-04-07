Vinagre y yerba mate: ¿para qué se usan en el jardín y cuáles son sus beneficios?

Cuando se trata de plantas, el vinagre actúa como un herbicida natural. El ácido acético elimina poco a poco la hierba mala o los yuyos indeseados que crecen alrededor de las plantas. Solo hay que rociar vinagre blanco directamente sobre las plantas que quieras eliminar.

El vinagre también se usa para limpiar las macetas de barro que tienen mucho sarro en los bordes, producto de los riegos, o que tienen óxido. Con el tiempo, las macetas de terracota acumulan depósitos minerales y salitre que se ven como manchas blancas.

colocar vinagre en las plantas Puedes usar vinagre en plantas de exterior e interior.

Solo tienes que sumergir la maceta en una mezcla con partes iguales de agua y vinagre y dejarla en remojo una hora; luego refiegas con un cepillo y listo, la maceta está lista para usarse.

El vinagre también se usa en el jardín como insecticida. Aunque no lo creas, mantiene a ciertas especies alejadas de las plantas, como hormigas rojas y moscas de las frutas. Esto se debe a su intenso olor y sabor agrio.

Finalmente, puedes usar vinagre para equilibrar la acidez de los suelos. Muchas plantas adoran la tierra ácida y esto se puede conseguir colocando un poco de vinagre en el agua al regar la tierra.

¿Por qué la yerba mate es buena para las plantas?

La yerba mate es un recurso excelente para el jardín, especialmente si acostumbras a tomar mate con frecuencia, ya que permite reciclar un residuo orgánico que de otro modo terminaría en la basura.

La yerba es rica en nutrientes esenciales para los suelos y las plantas, como el nitrógeno. Este componente favorece el crecimiento de las hojas y aumenta el color verde de las especies. En plantas de interior y hortalizas de hoja puedes colocar un poco de yerba mate vieja.

yerba mate Una forma ecológica de aprovechar la yerba mate usada.

También se usa yerba mate para mejorar la estructura del suelo. Colocando yerba en la tierra, puedes ayudar a que el agua circule mejor tras cada riego y favorecer la aireación de las raíces.

Al igual que el vinagre, la yerba mate es beneficiosa para las plantas que necesitan de suelos ácidos para crecer, como las hortensias, las azaleas y los jazmines.

Cómo usar vinagre y yerba en el jardín de casa

Solo debes preparar un frasco con bastante vinagre de manzana o de vino y colocar yerba mate vieja que te sobró de la última cebada. Deja que la yerba mate y el vinagre maceren por algunas horas.

Con esta mezcla puedes nutrir el suelo de las plantas, modificar su acidez, evitar la formación de hongos y ahuyentar plagas. Ambos productos se usan también para armar macetas biodegradables.