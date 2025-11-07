Durante mucho tiempo se creyó que hacer cientos de abdominales cada semana era la clave para adelgazar y eliminar la grasa abdominal. Pero la ciencia demuestra lo contrario: no existe evidencia que respalde la llamada “reducción localizada”, es decir, la idea de que se puede bajar de peso solo en una zona específica del cuerpo, como el vientre.
El mito del vientre plano: por qué los abdominales no sirven para quemar grasa, según un experto
Un entrenador experto revela por qué los abdominales no eliminan la grasa abdominal y qué hacer realmente para lograr un vientre plano
Entonces, surge la gran duda: ¿cómo se puede reducir la grasa abdominal de forma efectiva? En redes sociales abundan los consejos de influencers que promueven rutinas de abdominales para “quemar” la grasa del vientre rápidamente, pero los especialistas advierten que esta estrategia no es efectiva por sí sola.
Los abdominales son útiles para fortalecer el core, mejorar la postura y aumentar el gasto calórico, pero no logran adelgazar ni eliminar la grasa localizada. Para bajar de peso y reducir la grasa abdominal, los expertos recomiendan combinar una alimentación equilibrada, entrenamiento de fuerza y ejercicios aeróbicos.
Por qué los abdominales no eliminan la grasa abdominal (y qué hacer en su lugar)
De acuerdo a lo señalado por George Studd, entrenador principal de rendimiento atlético en la Universidad de Bath, en un artículo de The Independent, “la reducción de grasa en áreas específicas es un mito. Trabajar los músculos abdominales, como abdominales o sentadillas, no hará que se pierda grasa en esa zona de manera directa”.
“La quema de grasa ocurre de forma general, y el cuerpo no puede elegir de dónde sacar la energía para los ejercicios”, señaló Studd y reveló cuál es el enfoque correcto para adelgazar.
Los ejercicios específicos, como los abdominales, no funcionan para bajar la grasa del abdomen porque lo correcto es crear un déficit calórico, es decir, consumir menos calorías de las que el cuerpo gasta.
Studd y otros expertos en el tema afirman que para perder grasa del abdomen se debe realizar ejercicio en combinación con una alimentación adecuada, lo que incrementa el gasto de energía y favorece la pérdida de grasa de manera generalizada.
Genética y hormonas: claves en la distribución de la grasa
La genética es uno de los factores que determina dónde se almacena la grasa en el cuerpo. Algunas personas tienden a acumularla en el abdomen, mientras que otras lo hacen en los muslos, glúteos o la espalda.
Dylan Thompson, profesor de fisiología humana en la Universidad de Bath, aclaró a The Independent que “además de la genética, las hormonas sexuales también influyen en la distribución de la grasa corporal”.
En las mujeres, la grasa corporal tiende a acumularse más en las caderas y muslos. Sin embargo, después de la menopausia hay una mayor tendencia a acumular grasa en la zona del abdomen, lo que se asocia a varias enfermedades cardíacas y diabetes.
Cómo perder grasa del vientre sin hacer abdominales
George Studd recomendó un enfoque de entrenamiento más efectivo y sostenible en el tiempo para lograr la pérdida de grasa abdominal. Consiste en 5 pasos:
- Medición del progreso: Studd propone ir midiendo los resultados, como pesarse regularmente, tomar fotos o hacer un seguimiento detallado de la dieta.
- Dieta equilibrada: el entrenador recomienda consumir alimentos ricos en proteínas y sin procesar, como frutas, verduras y cereales integrales. Además, se deben reducir los carbohidratos y grasas.
- NEAT (actividad diaria sin ejercicio formal): se debe incrementar el movimiento durante el día, como caminar más, subir escaleras o mantenerse de pie para aumentar el gasto calórico sin generar un aumento del apetito.
- Entrenamiento de resistencia: el entrenamiento de pesas ayuda a mantener la masa muscular, lo que favorece la quema de grasa y evita que el cuerpo pierda músculo en lugar de grasa.
- Ejercicio aeróbico: se debe realizar ejercicio aeróbico acompañado de un entrenamiento de resistencia. Esta no debe ser la única estrategia para perder grasa, ya que puede aumentar el apetito y contrarrestar el gasto calórico.