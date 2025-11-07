El mito del vientre plano: por qué los abdominales no sirven para quemar grasa, según un experto

mujer vientre plano (1).jpg El mito del vientre plano persiste: no existe un ejercicio de abdominales que queme grasa localizada.

Por qué los abdominales no eliminan la grasa abdominal (y qué hacer en su lugar)

De acuerdo a lo señalado por George Studd, entrenador principal de rendimiento atlético en la Universidad de Bath, en un artículo de The Independent, “la reducción de grasa en áreas específicas es un mito. Trabajar los músculos abdominales, como abdominales o sentadillas, no hará que se pierda grasa en esa zona de manera directa”.

“La quema de grasa ocurre de forma general, y el cuerpo no puede elegir de dónde sacar la energía para los ejercicios”, señaló Studd y reveló cuál es el enfoque correcto para adelgazar.

Los ejercicios específicos, como los abdominales, no funcionan para bajar la grasa del abdomen porque lo correcto es crear un déficit calórico, es decir, consumir menos calorías de las que el cuerpo gasta.

Studd y otros expertos en el tema afirman que para perder grasa del abdomen se debe realizar ejercicio en combinación con una alimentación adecuada, lo que incrementa el gasto de energía y favorece la pérdida de grasa de manera generalizada.

abdominales grasa abdominal.jpg Los abdominales fortalecen el core, pero no eliminan la grasa acumulada en el abdomen.

Genética y hormonas: claves en la distribución de la grasa

La genética es uno de los factores que determina dónde se almacena la grasa en el cuerpo. Algunas personas tienden a acumularla en el abdomen, mientras que otras lo hacen en los muslos, glúteos o la espalda.

Dylan Thompson, profesor de fisiología humana en la Universidad de Bath, aclaró a The Independent que “además de la genética, las hormonas sexuales también influyen en la distribución de la grasa corporal”.

En las mujeres, la grasa corporal tiende a acumularse más en las caderas y muslos. Sin embargo, después de la menopausia hay una mayor tendencia a acumular grasa en la zona del abdomen, lo que se asocia a varias enfermedades cardíacas y diabetes.

mujer abdominales día.jpg La alimentación y el entrenamiento completo son claves para lograr un vientre plano.

Cómo perder grasa del vientre sin hacer abdominales

George Studd recomendó un enfoque de entrenamiento más efectivo y sostenible en el tiempo para lograr la pérdida de grasa abdominal. Consiste en 5 pasos: