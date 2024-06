Video: una funcionaria municipal manejaba borracha, chocó e intentó "arreglar" el caso

►TE PUEDE INTERESAR: CONIN informó que ya repartió 13 toneladas de leche en Mendoza y espera por otras 90

En el video se permite oír como la subsecretaria balbuceaba palabras, intentaba eludir el control de la Policía y hasta trató de "arreglar" el caso.

"Lo podemos evitar (al control), escuchame, podemos evitarlo, ¿no? ¿Podemos arreglarlo de alguna manera? ¿sabés quién soy yo?, ¿Sabés que no, no? Dale, dale", se escucha en el video.

GR manejo alcoholizada.jpg La funcionaria manejó borracha, chocó a una camioneta e intentó "arreglar" el caso. Tenía 3.21 mg de alcohol en sangre

A su vez, los agentes de tránsito relataron que la funcionaria en todo momento intentó demorar el trámite.

Juan Ortíz, dueño de la camioneta chocada, habló con dicho medio y contó: "Con la señora no se podía hablar porque está alcoholizada. No quise arrimarme porque iba a ser para discutir, no quise renegar. Me parecía que no se dio cuenta de que había chocado".

►TE PUEDE INTERESAR: Dos mendocinos de un tour de compras robaron bebidas y una caja registradora en Chile y fueron detenidos

Aunque por el momento no hubo un comunicado oficial por parte de la Municipalidad de General Rodríguez, creen que dicho accionar le costó el cargo a Szchur.