Video: un camionero salvó a un bebé que caminaba por la cornisa de una casa

El bebé estaba en pañales y con el torso desnudo, y llegó hasta ahí por un descuido del padre, quien no podía entender cómo su hijo había llegado a ese sitio.

"Estaba muy alto. Me agarró la desesperación y trepé como pude. Me ayudaron el otro hombre y el policía. Llegué a la ventana y le puse el cuerpo al bebé para que no se cayera. Después lo agarré para que no caiga de golpe al suelo", relató Escobar a medios locales.

El video fue difundido por la Policía de Córdoba y rápidamente viralizado por las redes sociales.

El propio Escobar relató que el padre del niño "estaba dormido y con el televisor prendido en volumen muy alto".

La Policía informó que el bebé fue puesto nuevamente al resguardo del padre.

Escobar dijo que "fue una situación medio tensa" encontrarse con el padre dentro del domicilio, al que le tuvo que explicar la situación, de la que no se había percatado.

"Yo llegué a arañar la pared y treparme, agarrándome de una moldura. Simplemente me salió. Es instintivo, creo yo", relató el providencial rescatista, y detalló que "por suerte terminó todo bien, no tengo por qué prejuzgarlo al padre, yo también soy padre".

"Tengo dos mellicitas y uno trata de tomar todas las precauciones, y esa ventana no tenía las medidas de seguridad para evitar esas situaciones", comentó el camionero.

Córdoba camionero salvó a bebé.jpg Salvador Escobar, el camionero de 37 años que no dudó en salvar al bebé que caminaba por la cornisa del segundo piso de un edificio de Córdoba

Escobar es un amante de los viajes, y en sus redes sociales abundan las fotos en distintas partes del mundo, y, cuando puede, aprovecha y conoce nuevos lugares.

Además de sobresalir en las últimas horas por rescatar al pequeño en la ventana, habitualmente se encarga también de salvar a animales callejeros.