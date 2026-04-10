Video: le metió una piña en la cara a una moza cuando le quiso cobrar un café

moza bar rosario 1 El bar donde la moza fue atacada.

El video de la agresión a la moza

La moza, en tanto, sufrió lesiones en el tabique nasal y en el pómulo izquierdo, razón por la cual radicó la denuncia correspondiente ante las autoridades.

Por su parte, el agresor se retiró del bar tras la agresión, aunque fue localizado poco después por los efectivos policiales de Rosario y quedó detenido.

Embed ¡QUÉ MAL ESTAMOS COMO SOCIEDAD!



PIDIÓ UN CAFÉ, LE RECLAMARON QUE PAGUE Y LE DIO UNA PIÑA A LA MOZA



Ocurrió en un bar de #Rosario y rápidamente se hizo #viral el #video . #santafe pic.twitter.com/x4K6SIwzzN — POLICIALESONLINE (@PolicialesON) April 10, 2026

Además, las empleadas del bar en Rosario afirmaron que el hombre suele tener ese tipo de conductas erráticas, y confiaron que generalmente se niega a pagar lo que consume y que más de una vez intentó robar algún comestible que había en el mostrador. Por ese motivo es que se le pidió el pago por adelantado en el instante previo a la agresión.

En declaraciones a la prensa local, otra de las mozas del local gastronómico señaló que "habitualmente quiere irse sin pagar, por eso mi compañera le preguntó de qué manera iba a abonar, y al ver que ella se quedó esperando se levantó y la golpeó, sin mediar palabra".