Video: le metió una piña en la cara a una moza cuando le quiso cobrar un café

Se sentó en un bar de Rosario. Pidió un café. La moza le informó que debía pagarlo por adelantado. Se enojó y la golpeó en el rostro. Pero quedó filmado y minutos después fue detenido.
Un hombre protagonizó el jueves un violento episodio, cuando agredió físicamente a una joven que lo atendía en un bar céntrico de esa ciudad, por lo cual fue denunciado y arrestado pocas horas más tarde.
El hecho se produjo en el bar Leuda, ubicado en Sarmiento 700, cuando el sujeto -de unos 40 años aproximadamente- le hizo el pedido a la moza, consumió y luego le dio un golpe en el rostro. El episodio quedó grabado en las cámaras de seguridad del local y se utilizó como prueba para justificar su detención.
El video de la agresión a la moza
La moza, en tanto, sufrió lesiones en el tabique nasal y en el pómulo izquierdo, razón por la cual radicó la denuncia correspondiente ante las autoridades.
Por su parte, el agresor se retiró del bar tras la agresión, aunque fue localizado poco después por los efectivos policiales de Rosario y quedó detenido.
Además, las empleadas del bar en Rosario afirmaron que el hombre suele tener ese tipo de conductas erráticas, y confiaron que generalmente se niega a pagar lo que consume y que más de una vez intentó robar algún comestible que había en el mostrador. Por ese motivo es que se le pidió el pago por adelantado en el instante previo a la agresión.
En declaraciones a la prensa local, otra de las mozas del local gastronómico señaló que "habitualmente quiere irse sin pagar, por eso mi compañera le preguntó de qué manera iba a abonar, y al ver que ella se quedó esperando se levantó y la golpeó, sin mediar palabra".