Video: así actuaron sicarios que cometieron el crimen de un joven en un puesto de comidas

Embed #Neuquén Ataque mortal contra un puesto de comidas. Los tiradores pasaron en moto y abrieron fuego. Un joven perdió la vida. pic.twitter.com/USsgJlkj2q — Hechos y Derecho (@Hechosanderecho) April 9, 2026

El crimen en Neuquén

El video reveló con detalle cómo actuaron los sicarios. Una moto negra con dos ocupantes circuló por la esquina donde estaba el puesto de comidas y uno de los hombres abrió fuego con una ráfaga de disparos sin mediar palabra. Se escuchan gritos, llantos y pedidos de auxilio, mientras los perros ladran alarmados.

La víctima fatal fue identificada como Rodrigo Campos, un joven de 19 años que recibió un impacto de bala en el abdomen. Junto a él resultó herida una adolescente de 15 años, que recibió disparos en ambas piernas. La menor fue atendida, recibió el alta y se encuentra fuera de peligro.

crimen neuquen La víctima del crimen cometido por sicarios.

El ataque fue sorpresivo y de alta letalidad. Los peritos secuestraron en el lugar decenas de vainas servidas y proyectiles, lo que indica que se dispararon múltiples veces con un arma de fuego de alto calibre. El local gastronómico quedó con evidentes daños y manchas de sangre, mientras los testigos relataron el pánico que se apoderó del lugar en apenas segundos.

La fiscal de Homicidios, Lucrecia Sola, encabeza la investigación por el crimen. Se analizan cámaras de seguridad de la zona, testimonios y publicaciones intimidatorias en redes sociales posteriores al hecho. Las autoridades apuntan a un enfrentamiento entre grupos delictivos del barrio, aunque descartaron de momento que se trate de “kioscos narcos”. No hay detenidos hasta el momento, pero se trabaja intensamente para identificar a los dos ocupantes de la moto.