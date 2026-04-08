No aprenden más: padres gritaron "monos" al micro de Vasco da Gama cuando pasó frente al colegio

Embed [SOCIEDAD] En Banfield, el micro del Vasco Da Gama se metió en contramano, pasó frente al colegio Westminster cuando salían los alumnos y los padres se enojaron: "¡Brasilero! ¡Dale, mono!". https://t.co/VgmKhkvSkp pic.twitter.com/bdbYQEcP5b — ElCanciller.com (@elcancillercom) April 8, 2026

Otro acto de racismo

El micro ingresó por error en sentido contrario mientras se dirigía al partido de Copa Sudamericana frente a Barracas Central. El chofer avanzó varios metros frente al Colegio Westminster, una institución primaria de Banfield, justo cuando los alumnos de primaria salían de clase.

Padres y madres que esperaban a sus hijos en la puerta observaron la maniobra peligrosa y comenzaron a increpar al vehículo. “No hubo una tragedia de milagro”, declaró Gerónimo, padre de un alumno, en declaraciones recogidas por medios locales.

La reacción de los padres fue inmediata y cargada de enojo. Entre gritos y gestos, se escucharon insultos como “¡Brasileiro! ¡Dale, mono!”, dirigidos a los ocupantes del micro. Los términos, con claro tinte despectivo y racista, fueron captados en los videos virales y generaron indignación en redes.

El acto de racismo trajo a la mente el antecedente de la abogada argentina Agostina Páez (29), quien en marzo de 2026 fue detenida en Río de Janeiro por insultos contra un camarero. La mujer lo llamó “negro” y “mono”, acompañando sus palabras con gestos y sonidos de simio. La mujer estuvo detenida y tuvo que pagar una millonaria fianza para poder regresar a Argentina.