En Buenos Aires, otro episodio de racismo se viralizó este miércoles tras involucrar al micro del club brasileño Vasco da Gama cuando circulaba frente a un colegio.
No aprenden más: padres gritaron "monos" al micro de Vasco da Gama cuando pasó frente al colegio
El episodio de racismo y tensión se vivió frente a un colegio ubicado en Banfield
El micro, que trasladaba al plantel completo de jugadores y cuerpo técnico, circuló en contramano por una calle residencial cercana al estadio de Banfield. El hecho ocurrió en plena hora de salida escolar, generando pánico entre familias y transeúntes.
Más allá de la clara infracción del conductor brasilero, lo que más llamó la atención fue que los padres de los niños les gritaron "monos".
Otro acto de racismo
El micro ingresó por error en sentido contrario mientras se dirigía al partido de Copa Sudamericana frente a Barracas Central. El chofer avanzó varios metros frente al Colegio Westminster, una institución primaria de Banfield, justo cuando los alumnos de primaria salían de clase.
Padres y madres que esperaban a sus hijos en la puerta observaron la maniobra peligrosa y comenzaron a increpar al vehículo. “No hubo una tragedia de milagro”, declaró Gerónimo, padre de un alumno, en declaraciones recogidas por medios locales.
La reacción de los padres fue inmediata y cargada de enojo. Entre gritos y gestos, se escucharon insultos como “¡Brasileiro! ¡Dale, mono!”, dirigidos a los ocupantes del micro. Los términos, con claro tinte despectivo y racista, fueron captados en los videos virales y generaron indignación en redes.
El acto de racismo trajo a la mente el antecedente de la abogada argentina Agostina Páez (29), quien en marzo de 2026 fue detenida en Río de Janeiro por insultos contra un camarero. La mujer lo llamó “negro” y “mono”, acompañando sus palabras con gestos y sonidos de simio. La mujer estuvo detenida y tuvo que pagar una millonaria fianza para poder regresar a Argentina.