Viajó de Buenos Aires a Mendoza en tren y revolucionó Tiktok mostrando todo

tren mendoza tiktok 2.png

En las imágenes que recorrió el inicio de miles de usuarios de Tiktok sobre el viaje en tren con destino a Mendoza, el tiktoker fue mostrando cada momento de su experiencia. "Me llamó la atención la cantidad de vagones que tiene el tren" comenzó relatando en el comienzo de su travesía, donde iba a ocupar uno de los camarotes a lo largo del segundo viaje que estaba realizando el tren de pasajeros.

Que relató el chico viral de Tiktok sobre el viaje en tren a Mendoza

"Me tocó viajar en una de las 12 habitaciones camarotes que tiene para viajar. Teníamos sábanas, almohadones, toallas. Pueden ir hasta 2 personas" inició el muchacho ya arriba del tren y comenzando el viaje hacia Mendoza. "Hasta el momento solo tienen sandwichería y un kiosco, por lo que yo me traje algunas cosas para comer. Si bien aún no tiene wifi, tiene toma corrientes para que no pierdas la carga de tus dispositivos" cerró.

Dejando de lado sobre lo que estrictamente ofrece el viaje en tren que va de Buenos Aires a Mendoza, el chico destacó algo que no se compra con el pago del ticket: "me desperté con una vista increíble".

Sorpresivamente, la caja de comentarios del video de Tiktok fue un lugar de enfrentamiento entre usuarios que, mientras algunos festejaban el viaje en tren, otros se encargaron de criticarlo de principio a fin.

tren mendoza tiktok 5.png

Mendocinos contentos con el tren en Mendoza

Más allá de la falta de frecuencias y del largo viaje desde la provincia hacia la Capital Federal en poco más de 28 horas, los mendocinos están contentos de poder utilizar este medio de transporte.

Muchos tienen recuerdos de su infancia, cuando hicieron algún viaje con sus padres, y otros lo viven con emoción por ser la primera vez en una travesía como esta.

Los precios actualizados en junio para viajar desde Palmira a Retiro son desde:

Primera: $5.512

Pullman: $6.606

Camarote: $19.827

Todas las generaciones disfrutan del nuevo servicio del tren en Mendoza para viajar por el país hasta Buenos Aires.

Tren Mendoza Buenos Aires 6 interior.jpg

En el caso de los jubilados o pensionados acceden al 40% de descuento, y el pasaje en primera tiene para ellos un valor de $3.300, muy económico y con comodidades.

Los chicos de 3 a 12 años pagan el 50% del valor del pasaje y los menores de 3 años que no ocupan comodidades viajan gratis.

Además, los pasajeros con alguna discapacidad tienen derecho a viajar gratis. Solo deben presentar su DNI y el certificado de discapacidad vigente, y tiene el mismo derecho un acompañante en caso de que el certificado así lo indique.

Las frecuencias son cada 15 días, y desde Palmira hasta Retiro son 18 horas de viaje.

Pero también hay beneficios para quien saque sus pasajes a través de la web de Trenes Argentinos, y percibirán el 10% de descuento.

tren en mendoza.jpg Foto: Julián Chabert/ Canal 7 Mendoza

Próximas salidas

El servicio parte hacia Mendoza cada 15 días, frecuencia que esperan incrementar a medida que se avance con mejoras en los tiempos y más usuarios opten por este medio de transporte.

De esta manera, el viernes 30 de julio está previsto que el tren parta de Retiro hacia Palmira, y luego los viernes 14 y 28 de julio.

Mientras que el regreso de Palmira hacia Retiro serán los domingos 2, 16 y 30 de julio.