Sergio Villanueva, gerente de la UVA y director del Fondo Vitivinícola Mendoza, confirmó este miércoles en Radio Nihuil que en noviembre se comenzará a comercializar el vino en lata en Argentina, ya que por el momento bodegas locales sólo lo venden en Estados Unidos.

"Creo que en noviembre una marca va a lanzar el vino en lata, que es Zuccardi, pero está Bianchi con Frizzé y Peñaflor. Está pasando en el mundo y en el nuevo consumidor", explicó.

Villanueva explicó en la entrevista por qué el vino ahora se comercializa en este envase y los beneficios que tiene ese nuevo producto.

"Zuccardi tiene experiencia en Estados Unidos y verá si eso se replica en el público local. La lata tiene vencimiento y eso implicará una rotación determinada, pero lo importante es que no altera el sabor del vino", explicó.

"Las empresas que están más ligadas a la innovación se dieron cuenta que la lata te elimina la necesidad de llevar cualquier envase grande, hay mayor variedad de marcas y sabores porque el envase te lo permite. Hay un tema central: cuando hay crisis el billetito vale. O sea, no es lo mismo gastarse 200, que 50 o 100. Después hay ofertas de los packs de latas. La lata sobrevivió a la crisis". Sergio Villanueva, gerente de la UVA y director del Fondo Vitivinícola Mendoza

"La cerveza es un buen ejemplo de lo que pasó con la lata. Nosotros hicimos un estudio que se llama Kantar Worldpanel, que releva como a 5 mil hogares y les pone como un lector de barras a cada casa y todo lo que comen o dejan de comer o lo que toman pasa por ahí. Lo primero que revela el estudio es el fenómeno de la lata", admitió.

"Acá tengo enfrente de la compu una placa con la frase la revolución de la lata. Tiro algunas cifras, el 43% de todo el volumen de cerveza es en latas, el 35% más que en los últimos 12 meses. Para la gente el envase retornable comenzó a ser un tema porque es pesado andarlo llevando", añadió.

"El fenómeno de la lata es muy americano. Estados Unidos es el primer consumidor en volumen de vino, no Per cápita. Hay un libro que nos recomendó Guillermo Oliveto (es un consultor de consumo) que se llama Los Bárbaros y dice que los americanos empezaron a conocer el vino después de la segunda guerra mundial. De pronto comenzaron a cambiar reglas y no le dieron bola a los orígenes, los varietales", confió.

"Los estadounidenses tienen su propia cultura y esta innovación está pegando fuerte, de hecho la primeras latas de vinos argentinos se vendieron en Estados Unidos", señaló.

Por último, dijo: "El 40% de los hogares argentinos son unipersonales o de dos personas, con lo cual el envase es central. La mitad de los hogares no te va a comprar un envase de 750 centímetros cúbicos para tomarlo en una ocasión especial. La gente que hace estudios nos dice que el consumidor no puso al vino en un sector elitista o de consumo ocasional, las ventajas del vino lo puso ahí".