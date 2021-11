Vendió su vestido de novia hace 20 años y ahora quiere recuperarlo por su hija

"Tengo la esperanza de que quien lo haya comprado lo haya conservado. Yo de hecho lo guardé mucho tiempo, lo presté incluso tres veces, pero hubo un momento que la cosa se complicó y lo tuve que vender. Me acuerdo que la chica que lo compró vivía en el puente Río", explicó al sitio El Cuco Digital.

El valor sentimental del vestido se agranda más porque no son muchos los recuerdos físicos que tiene Sandra de la noche en la que se casó, ya que el fotógrafo del casamiento sufrió el robo de la cámara después del casamiento y se perdieron todas las fotos de la boca. Solamente le quedó una que sacó la hermana.

"Yo sinceramente lo vendí porque aparte de los motivos económicos, me dijeron que no podía ser mamá y gracias a que los milagros existen lo pude lograr. Ahora mi hija se casa en febrero y quiere usarlo. Yo no sé si lo vamos a recuperar pero lo vamos a intentar por las dudas", explicó esperanzada de que la compradora, o la dueña actual, en caso de que el vestido aún existiese, se entere de su pedido y se apiade de la situación.