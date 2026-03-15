La edición de los 30 años de Vendimia para Todos prometía tirar la casa por la ventana y no decepcionó. La fiesta de la diversidad tuvo su edición 2026 con una gran noche en el Arena Maipú, donde más de 1.500 personas se reunieron para vivir un encuentro marcado por el espectáculo, la celebración colectiva y el pulso de las bandejas.
Vendimia para Todos celebró sus 30 años con más de 1.500 personas en el Arena Maipú
La fiesta de la diversidad tuvo su edición 30° aniversario en el Arena Maipú con una noche de música, espectáculo y votación electrónica
Luego de la votación electrónica del público, resultaron electos los nuevos reyes nacionales de VPT. Lucila Bastías es la nueva Reina; Karim Seim el flamante Rey y en la categoría Drag resultó electa Anya Firts.
La jornada comenzó pasadas las 22 con sets de DJs y presentaciones musicales que fueron encendiendo el clima festivo desde temprano. Entre los artistas que formaron parte de la apertura estuvieron Gabbi López y el proyecto conceptual Yagan, que aportaron distintas propuestas musicales para acompañar el comienzo de la celebración.
Esta edición fue especial, no solo por su regreso al Arena Maipú, sino por la calidad de producción artística, encabezada por la alianza entre Brotherhood, dirigida por los hermanos Gabriel y Fernando Canci y Power Play, productora oficial del Arena Maipú.
Fiel a su estilo, VPT encendió la noche desde temprano, con un encuentro en el sector VIP donde asistieron personalidades e invitados, mientras que el público en general disfrutaba del marco de glamour, brillo y alegría, además de votar por los nuevos reyes de VPT.
La diversidad y la conquista, la gran protagonista del espectáculo en el Arena Maipú
Uno de los momentos más esperados de la noche fue el espectáculo central de VPT, una superproducción que combinó música, danza y teatralidad con tecnología de última generación. La puesta incluyó más de 50 artistas en escena y recursos visuales que evocan la estética de grandes shows internacionales, con un despliegue inspirado en Broadway y Las Vegas.
Durante el show, todos los candidatos y candidatas a las coronas de la diversidad participaron de distintas intervenciones escénicas que recorrieron momentos y símbolos de la historia del colectivo LGBTIQ+. La propuesta artística incluyó además la presencia de una narrativa mediada por inteligencia artificial y dialogo con los artistas. El propio Gabriel Canci volvió al escenario de VPT para cantar y ser el narrador del show.
La velada también tuvo espacio para homenajes y performances especiales, como el tributo musical que interpretó clásicos de Raffaella Carrá, uno de los íconos del pop asociado históricamente a la cultura de la diversidad.
Culminada la coronación, la fiesta continuó al pulso con el set de Dj VIKO B2B a Mansa DJ, donde la música contemporánea fue la reina de la pista. Entrada la madrugada llegó el clímax con la presentación de La Cintia, quien regresó a VPT y era uno de los números esperados del line up.
Para finalizar, Ale Castro encendió el tramo final de la pista con un set explosivo y tecno que culminó una noche histórica.
El diseño de luces y técnica fue clave para lograr una noche de jerarquía y gran producción. Los visuales de VLUR fueron parte del montaje que se proyectó en las pantallas durante toda la noche. Y la participación de Mendoza Laser, con un sistema láser de última generación.
Con tres décadas de trayectoria, Vendimia para Todos se consolidó como uno de los eventos culturales vinculados con la diversidad más importantes del país y como una de las celebraciones paralelas más emblemáticas del calendario de la Fiesta Nacional de la Vendimia, reuniendo cada año espectáculo, música y elección de representantes en un mismo escenario.