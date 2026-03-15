Vendimia para Todos celebró sus 30 años con más de 1.500 personas en el Arena Maipú

vendimia para todos 30 años 2 El despliegue artístico de la Vendimia para Todos 2026. Foto: Cristian Lozano/Diario UNO

Esta edición fue especial, no solo por su regreso al Arena Maipú, sino por la calidad de producción artística, encabezada por la alianza entre Brotherhood, dirigida por los hermanos Gabriel y Fernando Canci y Power Play, productora oficial del Arena Maipú.

vendimia para todos 30 años 3 Muy lucido fue el espectáculode Vendimia para Todos. Foto: Cristian Lozano/Diario UNO

Fiel a su estilo, VPT encendió la noche desde temprano, con un encuentro en el sector VIP donde asistieron personalidades e invitados, mientras que el público en general disfrutaba del marco de glamour, brillo y alegría, además de votar por los nuevos reyes de VPT.

La diversidad y la conquista, la gran protagonista del espectáculo en el Arena Maipú

Uno de los momentos más esperados de la noche fue el espectáculo central de VPT, una superproducción que combinó música, danza y teatralidad con tecnología de última generación. La puesta incluyó más de 50 artistas en escena y recursos visuales que evocan la estética de grandes shows internacionales, con un despliegue inspirado en Broadway y Las Vegas.

Durante el show, todos los candidatos y candidatas a las coronas de la diversidad participaron de distintas intervenciones escénicas que recorrieron momentos y símbolos de la historia del colectivo LGBTIQ+. La propuesta artística incluyó además la presencia de una narrativa mediada por inteligencia artificial y dialogo con los artistas. El propio Gabriel Canci volvió al escenario de VPT para cantar y ser el narrador del show.

vendimia para todos 30 años 4 Vendimia para Todos 2026 fue un éxito rotundo. Foto: Cristian Lozano/Diario UNO

La velada también tuvo espacio para homenajes y performances especiales, como el tributo musical que interpretó clásicos de Raffaella Carrá, uno de los íconos del pop asociado históricamente a la cultura de la diversidad.

Culminada la coronación, la fiesta continuó al pulso con el set de Dj VIKO B2B a Mansa DJ, donde la música contemporánea fue la reina de la pista. Entrada la madrugada llegó el clímax con la presentación de La Cintia, quien regresó a VPT y era uno de los números esperados del line up.

vendimia para todos 30 años 5 Fue una edición muy especial de Vendimia para Todos. Foto: Cristian Lozano/Diario UNO

Para finalizar, Ale Castro encendió el tramo final de la pista con un set explosivo y tecno que culminó una noche histórica.

El diseño de luces y técnica fue clave para lograr una noche de jerarquía y gran producción. Los visuales de VLUR fueron parte del montaje que se proyectó en las pantallas durante toda la noche. Y la participación de Mendoza Laser, con un sistema láser de última generación.

Con tres décadas de trayectoria, Vendimia para Todos se consolidó como uno de los eventos culturales vinculados con la diversidad más importantes del país y como una de las celebraciones paralelas más emblemáticas del calendario de la Fiesta Nacional de la Vendimia, reuniendo cada año espectáculo, música y elección de representantes en un mismo escenario.