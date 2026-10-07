“Hay que tener cuidado y hacer un seguimiento fino de los pronósticos antes de cruzar a Chile”, advirtió el doctor en Meteorología Maximiliano Viale al analizar el escenario que puede presentar el verano 2027. El fenómeno de El Niño, que atraviesa una fase excepcional, podría condicionar las vacaciones de quienes ya están planificando cruzar la cordillera.
Vacaciones en Chile con El Niño: verano tardío, aludes en el paso y calor extremo
Meteorólogos advierten por tormentas en la cordillera que podrían generar cortes en el paso a Chile este verano. Qué mirar antes de viajar por efecto de El Niño
Como sucede todos los años, con las primeras semanas de octubre empieza a crecer el apuro por asegurarse el alojamiento para la temporada estival. Pero esta vez, con una particularidad: la atención no solo está puesta en el valor del dólar, el peso chileno y la conveniencia o no de vacacionar en Chile, sino también en qué puede llegar a pasar con el Paso Cristo Redentor.
¿Por qué? Porque los especialistas, tanto argentinos como chilenos, ya están advirtiendo que El Niño y el escenario de precipitaciones asociado al fenómeno pueden traer coletazos que afecten el tránsito normal del corredor internacional.
En diálogo con Económetro, por radio La Red, Viale explicó que "podríamos tener tormentas veraniegas que se meten hacia el interior de la cordillera, que actúa como barrera”. Y allí aparece el riesgo: "Tal vez alguna situación de aluviones y cortes de ruta por deslave más propensas este verano”.
El Niño en verano: qué espera Chile para Reñaca, Viña del Mar y La Serena
El fenómeno de El Niño seguirá activo durante los próximos meses. En los últimos días de septiembre, en el centro y norte de Chile se registró una anomalía de 3,1º C por encima de la temperatura promedio para la época, en tanto que, conforme lo anticipan los modelos, se espera que el escenario se intensifique hacia noviembre y diciembre y pueda prolongarse hasta febrero de 2027.
En ese sentido, la Dirección Meteorológica de Chile advirtió que en el verano podrían presentarse episodios de calor con varios días consecutivos por encima de los 34° C y máximas que podrían superar los 40° C.
El geógrafo Alejandro Vial Latorre, de la Universidad de Santiago de Chile, explicó que en esta primavera las precipitaciones en la zona central se están dando de manera más intensa y concentrada; y que el aumento de las temperaturas está elevando la llamada isoterma cero, por lo que puede llover en sectores donde habitualmente precipitaría nieve.
Ese cambio es el que se espera que tenga una consecuencia concreta en la montaña: la cordillera retiene menos agua en forma de nieve y el agua escurre con mayor rapidez, lo que puede generar problemas en quebradas y aumentar el riesgo de aluviones y deslizamientos.
El especialista chileno también planteó que las lluvias podrían extenderse hasta diciembre y desplazar el comienzo del verano. "Pudiera ser que el verano empiece un poco más tarde”, sostuvo.
A la hora de cruzar la frontera desde Mendoza, el turista que está planificando su verano tendrá que tener en cuenta entonces que podría encontrarse con un enero con episodios de calor extremo y, como ya advirtió Viale, tormentas puntuales en la cordillera.
El Niño obliga a seguir el pronóstico día a día
La recomendación de los especialistas es clara: seguir el pronóstico del tiempo día a día y, especialmente para aquellos que pretendan cruzar a Chile por vía terrestre, revisar la posibilidad de tormentas en alta montaña y el estado del Paso Internacional Cristo Redentor-Los Libertadores.