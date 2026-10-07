Vacaciones en Chile con El Niño: verano tardío, aludes en el paso y calor extremo

El riesgo de aludes y cortes en el paso a Chile no es completamente nuevo para los mendocinos. En el verano 2025, las lluvias en alta montaña provocaron varios episodios.

En diálogo con Económetro, por radio La Red, Viale explicó que "podríamos tener tormentas veraniegas que se meten hacia el interior de la cordillera, que actúa como barrera”. Y allí aparece el riesgo: "Tal vez alguna situación de aluviones y cortes de ruta por deslave más propensas este verano”.

El Niño en verano: qué espera Chile para Reñaca, Viña del Mar y La Serena

El fenómeno de El Niño seguirá activo durante los próximos meses. En los últimos días de septiembre, en el centro y norte de Chile se registró una anomalía de 3,1º C por encima de la temperatura promedio para la época, en tanto que, conforme lo anticipan los modelos, se espera que el escenario se intensifique hacia noviembre y diciembre y pueda prolongarse hasta febrero de 2027.

En ese sentido, la Dirección Meteorológica de Chile advirtió que en el verano podrían presentarse episodios de calor con varios días consecutivos por encima de los 34° C y máximas que podrían superar los 40° C.

El geógrafo Alejandro Vial Latorre, de la Universidad de Santiago de Chile, explicó que en esta primavera las precipitaciones en la zona central se están dando de manera más intensa y concentrada; y que el aumento de las temperaturas está elevando la llamada isoterma cero, por lo que puede llover en sectores donde habitualmente precipitaría nieve.

Ese cambio es el que se espera que tenga una consecuencia concreta en la montaña: la cordillera retiene menos agua en forma de nieve y el agua escurre con mayor rapidez, lo que puede generar problemas en quebradas y aumentar el riesgo de aluviones y deslizamientos.

El especialista chileno también planteó que las lluvias podrían extenderse hasta diciembre y desplazar el comienzo del verano. "Pudiera ser que el verano empiece un poco más tarde”, sostuvo.

Las lluvias asociadas a El Niño podrían extenderse hasta diciembre en Chile y dar paso a un “verano tardío” con altas temperaturas.

A la hora de cruzar la frontera desde Mendoza, el turista que está planificando su verano tendrá que tener en cuenta entonces que podría encontrarse con un enero con episodios de calor extremo y, como ya advirtió Viale, tormentas puntuales en la cordillera.

El Niño obliga a seguir el pronóstico día a día

La recomendación de los especialistas es clara: seguir el pronóstico del tiempo día a día y, especialmente para aquellos que pretendan cruzar a Chile por vía terrestre, revisar la posibilidad de tormentas en alta montaña y el estado del Paso Internacional Cristo Redentor-Los Libertadores.