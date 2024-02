Uno de los ingresos al Aconcagua seguirá cerrado hasta que termine la ola de calor en Mendoza

Aseguraron que mientras no haya circulación de personas o mulas no hay ningún tipo de riesgo. Por ello, el ingreso por la Quebrada de Vacas seguirá cerrado, lo que ya generó cancelaciones de expediciones porque los clientes no quieren ir por el sector norte, que se entra por la laguna de Horcones.

La ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, expresó en la mañana de este jueves en conferencia de prensa que "la nueva información es que en el parque Aconcagua, debido a las consecuencias de la alerta climática y ola de calor que se extendería hasta el 8 de febrero, la Quebrada de Vacas se mantendrá cerrada". No se puede acceder desde el 24 de enero.