Una víctima de Generación Zoe de Mendoza contó cómo perdió sus ahorros tras haber confiado

"Un poco la dudé, pasó un tiempo y fui a averiguar de qué se trataba. Me acerqué hasta las oficinas -cerca del predio de la Virgen en Guaymallén- en agosto. Medio que no me cerraba porque era como medio informal la gente, cómo atendían", dijo la denunciante, quien en ese momento decidió no hacer nada.

Luego de un tiempo, se volvió a encontrar con la mujer que le había comentado por primera vez sobre Generación Zoe, y le preguntó cómo seguía."Me dijo que le estaba yendo bien, que había entrado con una inversión inicial y después invertía en los robots y ya había ganado $1.000.000", recordó.

generacion zoe.jpg Así eran los recibos que entregaban en Generación Zoe de Mendoza.

La víctima dijo que se fue tentando y decidió volver a las oficinas y hablar con los líderes en Mendoza para asesorarse de nuevo sobre cómo era el manejo, en qué invertían, y saber si todo eso era real: "Me mostraron en qué invertían con folletos, había una hamburguesería, jets privados, autos, tenían su propia criptomoneda llamada Zoecash. Me quedé con la duda si hacerlo o no y me dije voy a probar con un poco de dinero y arranqué. Los dos primeros meses me pagaron la ganancia que decían".

"Me pareció tan positivo, las ganancias eran rentables porque eran del 7,5% en dólares. Le dije a una amiga y ella a otra amiga, y así", recordó la mujer hoy arrepentida. "Incluso se lo conté a mi familia, mi hermano estuvo a punto de invertir, casi vende un auto para tener la plata. Menos mal que no lo hizo", se lamentó.

La rueda de inversiones de Generación Zoe

"Las ganancias las fui reinvirtiendo. En Navidad sacaron un robot navideño que duplicaba la inversión en 3 meses. Tenía otra plata y la metí porque en marzo iba a tener más dinero. En enero pagaron la primera cuota del robot de Navidad y el residual la ganancia del 7,5% de la inversión", sostuvo la víctima.

generacion zoe 2.jpg Otro ejemplo de los comprobantes que entregaba la presunta empresa a las víctimas de Mendoza.

Indicó: "En enero sacaron un robot que decían que duraba 11 meses con una ganancia mensual del 30%. Así que metí la ganancia del robot de Navidad más lo de enero en ese robot y así nunca terminé de recuperar mi plata. Siempre sacaban promociones que estaban buenísimas. Pensé que tener ese dinero parado en el banco no generaba nada, lo hago trabajar y me da algo. Yo tenía la idea con esa plata comprarme mi departamento".

"En enero nos pagaron bien. En febrero fue el primer mes que entraron en cesación de pago. Empezaron a dilatar los pagos, a patear los días. Hasta que Leonardo Cositorto -el líder de Generación Zoe en el país- mandó un mensaje que nos decía que iba a hacer pagos paulatinos en marzo. Esperé hasta esa fecha, pero no cumplieron y me decidí a presentar la denuncia. Cositorto estaba prófugo de la Justicia, nos dilataron los pagos, claramente algo estaba mal. No por nada salía por todos los medios y el tipo no estaba en el país", rememoró.

En medio de todo el caos y la incertidumbre, expresó que a muchos le hicieron un "lavado de cabeza importante" y no podían ver que algo raro pasaba. "Cuando dije de denunciar, era mala palabra. Los líderes de acá decían que los medios estaban comprados, que era manipulación mediática y de la política que estaban en contra de este nuevo sistema, y uno llega al punto de pensar que es verdad. Lo único que buscaron fue dilatar los tiempos de la denuncia y evitar el lío mediático. Así como yo hay miles de personas, pero muchos que no quieren declara ni hablar, muchos no quieren ser expuestos por vergüenza, y otros por miedo a que les roben, porque al hablar de dólares la gente cree que sos millonario".

Los montos adeudados

Pablo Cazabán, el abogado que representa a 14 víctimas de Generación Zoe en Mendoza, quienes ya denunciaron en la Fiscalía de Delitos Económicos, indicó que hasta el momento se constató que la supuesta empresa debe 120 mil dólares a estas personas.

generacion zoe 3.jpg Parte de un contrato que firmó una de las víctimas en mendoza y que entregó a la Justicia.

El letrado indicó que algunos perdieron 2 mil dólares y otros hasta 53 mil dólares, los ahorros de toda la vida. A las denuncias también sumó comprobantes de la entrega de dinero y el contrato de fideicomiso donde está la firma digital de Leonardo Cositorto, el máximo líder de la presunta estafa piramidal, y también con las firmas de los responsables locales.

La víctima que habló con Diario UNO detalló que "un chico trabajaba mediodía en una empresa, y en la tarde trabajaba de Uber. Contó que no veía a sus hijos en todo el día, así que vendió su auto y entró a Generación Zoe para tener más tiempo con su familia, pero se quedó sin esa entrada y perdió su herramienta de trabajo que era el auto".

"Esto fue de terror. Hay gente que sacó préstamos porque te incentivaban a eso, te decían que sacabas el préstamo, lo invertías con ellos y después lo pagabas y te quedaba más dinero. Le sacaron el pan hasta a los chicos, es muy inescrupuloso todo", insistió.

"Estaba todo re bien armado. Las oficinas eran re lindas, todo te daba la sensación que estaba bien armado, excepto algunas cosas informales de quienes atendían, pero nada más. Hasta preguntaron si era como Ganancias Deportiva y dijeron que no. Había un lugar físico, estaban en todo el país, nos invitaban a conocer las oficinas en Buenos Aires, además estaban en México, en Colombia. Después nos enteramos que los líderes de Mendoza habían sido parte de Ganancias, estaba publicado en sus redes, con videos y todo. Si lo hubiese sabido ni loca entraba", señaló la víctima.

generacion zoe 4.jpg La firma digitalizada de Leonardo Cositorto.

Y reflexionó: "Hay mucha gente que no se anima a hablar, pero estas cosas se tienen que saber. Si no se saben la gente sigue cayendo en estas cosas. Ya de por sí tenemos una Justicia que no actúa en consecuencia, no hay agilidad en el tema y si no se conoce es peor. Hoy me pasó a mí, pero mañana le puede pasar a otro o a vos".