Víctimas de Generación Zoe hicieron la primera denuncia penal en Mendoza por estafas

"Ellos montaron un negocio que aparentemente funcionaba, pero que revestía una gran complejidad. No solo ofrecían altos rendimientos, sino que estaban soportados por una diversificación de inversiones. Cositorto llegó a publicitar que tenía una mina de oro", expresó Cazabán a Canal Siete.

Leonardo Cositorto.jpg Leonardo Cositorto es el líder de Generación Zoe. Fue capturado por Interpol en República Dominicana.

Agregó: "Tenían una gran difusión y el apoyo de personajes públicos notorios de la política, la justicia, los medios de comunicación, de empresarios que les daba una apariencia de seriedad y crédito que era sostenible en el tiempo".

El declive de Generación Zoe

"Las criticas comenzaron una vez que este sistema se cayó. Para atraer a estos inversores y engañarlos, estas personas montaron una puesta en escena de una gran sofisticación, con software propio, con inteligencia artificial donde los inversores engañados podían seguir la evolución de esas inversiones, pero después se descubrió que era todo mentira", dijo Pablo Cazabán, abogado de los estafados.

Dijo que las víctimas no asumieron un riesgo extraordinario, o que se pusieron en peligro con conocimiento, sino que Generación Zoe tenía una gran apariencia de solvencia y credibilidad.

"Está totalmente documentada la defraudación, no solo del dinero que entregaron, quien la recibió y cómo fue el mecanismo de captación, sino que acompañamos a la denuncia una serie de pruebas de cómo esta organización hacía un despliegue sofisticado para engañar a los inversores dando una apariencia de solvencia y crédito que no tenían", detalló el querellante particular.

Zoe Mendoza - Generación Zoe (6).jpg Esta era una de las oficinas que funcionaban en la sede Mendoza de Generación Zoe. Foto: Diario UNO

Leonardo Cositorto, líder de Generación Zoe, aseguró que su empresa no realizara estafas piramidales. A pesar de sus dichos, tenía varias denuncias en Córdoba y en Buenos Aires, y un pedido de captura internacional. Así fue como a principios de abril fue detenido en República Dominicana por personal de Interpol y luego fue traído a Argentina, y quedó detenido.

La denuncia contra la empresa de Leonardo Cositorto y su tropa

"Esperamos que la Justicia local tome en cuenta esta denuncia y realice esta investigación, porque ya hubo algunos pronunciamientos aislados que dicen que no es estafa porque el inversor se puso en peligro. Culpan al inversor por esta situación, pero ya hay jueces de instrucción federales que están investigando, está en la Justicia de Villa María, San Francisco, en Córdoba, y en Goya donde están detenidas estas personas", sostuvo Cazabán y agregó que "la Comisión Nacional de Valores, el Banco Central de la República Argentina, también investigan las estafas realizadas por la firma, e intervino Interpol en la detención y para eso tiene que haber una verosimilitud del delito".

"Hay dos personas que aparecen como los jefes de esta organización y otros 4 como integrantes y organizadores en Mendoza. Están identificados todos, y sobre ellos vamos a interponer una denuncia y constitución de querellante particular por los delitos asociación ilícita y estafas reiteradas", adelantó el penalista.

Ante la caída de la empresa, los líderes indicaron que esto era solo algo transitorio, ya que insisten que no se trata de una estafa piramidal.

"Si ellos dicen que es algo transitorio, que vengan, restituyan el dinero a las personas que hicieron la inversión y no se configura el delito. Acá no es una cuestión financiera transitoria, era una estafa piramidal que no era sostenible en el tiempo. Si los denunciados pretenden llegar a un acuerdo, estamos abiertos. Las víctimas quieren que les restituya el dinero, que no es poco porque en muchos casos son los ahorros de toda su vida".

Pablo Cazabán manifestó que la denuncia en Mendoza apunta a los cuatro organizadores y jefes a nivel nacional, y a las seis personas en Mendoza. "Si fruto de la investigación surgen otros responsables, se podría ampliar la presentación".