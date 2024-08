Una mujer relató cómo fue víctima de violencia de género del exmarido por 30 años y logró escapar

Diario UNO reconstruyó su durísimo relato.

violencia de género.jpg La mujer que contó su experiencia en Radio Nihuil dijo que vivió un calvario que duró 30 años con su exmarido y agresor. (Foto ilustrativa)

Un calvario de violencia de género que duró 30 años

Patricia contó que conoció a su exmarido cuando tenía 24 años. Por entonces, vivía en Ensenada, Provincia de Buenos Aires, lugar en el que nació y en donde vive su familia de origen. Se había licenciado en Radioimagen y tenía un buen trabajo que le permitía ser independiente económicamente. Según ella misma se describió “tenía una personalidad avasallante”

Todo comenzó a cambiar cuando se casó con quien fue su agresor por 30 años.

“Ahí empezó un trabajito fino de este psicópata narcisista, que fue calando psicológicamente hasta hacerme desaparecer. Y cuando digo desaparecer digo no físicamente, sino como persona”, sostuvo Patricia.

A continuación, describió cómo fue ser víctima de todas las formas de violencia posibles por parte de su agresor.

“Hay muchos tipos de violencia de género, no solamente la física, sino también psicológica, económica, sexual. Y bueno, mi ex empezó primero con la parte psicológica, diciéndome que no me pusiera cierta ropa, de que me callara la boca porque yo no sabía nada, y esto me lo decía delante de la gente, como para que los demás lo vieran”.

Patricia destacó que ella tiene actualmente 61 años, y en la época que pasó por estas situaciones, no era frecuente que las mujeres denunciaran nada, más bien que se quedaran calladas y agacharan la cabeza.

Los años que siguieron fueron de acumular experiencias de violencia, entre los testimonios más terribles, Patricia contó que su exmarido la abusaba sexualmente, a veces sedándola primero, otras directamente la violaba en la habitación de su hijo mientras la familia estaba en el comedor de la casa.

También manifestó que ella tiene dos hijos que se llevan diez años de diferencia. En esos años, Patricia contó que se realizó 8 abortos, todos obligada por su exmarido que la llevaba a una curandera, o la hacía abortar a través del método de pastillas.

“El no aguantaba a los bebés, no quería tenerlos”, sostuvo.

Describió a su exmarido también como una persona fabuladora, que dijo haber sido excombatiente de Malvinas, pero según sostuvo Patricia, nunca lo fue, pero sí poseía armas.

Cómo se rompió el pacto con el agresor

Dos hechos fueron los detonantes para que se rompiera ese círculo de la violencia. Uno fue una internación en un hospital neuropsiquiátrico en el que su marido la internó sin su consentimiento, diciendo que tenía una especie de “delirio místico”.

Cuando estaba ahí, y quería salir, no se animaba a decir la verdad de lo que le ocurría en su casa, por miedo a las represalias de su ex, y no solo con ella, sino también con sus hijos. Esto porque él ya había dado muestras de actos de violencia inexplicables como asesinar a tiros a las mascotas de sus hijos.

Otro hecho que dejó muy traumatizada a Patricia ocurrió durante el 2019, cuando su ex marido le puso un arma en la cabeza y le dijo que todo lo que tenía era de él.

“Ya lo había denunciado ahí, y le dije que hiciera lo que quisiera”. En este momento, Patricia y el agresor se encontraban en una plaza y ella se levantó y caminó sin darse vuelta, esperando que saliera el disparo. El disparo no salió, pero salieron las ganas de escapar de ese infierno que la invadieron.

Decidió tomar su cartera, dejarla cerca de la puerta y tuvo cuidado de dejar el portón abierto. Lo que hizo fue escaparse corriendo, literalmente. Sin nada más que lo puesto, dejando atrás esa vida pero en la incertidumbre total.

“Pasé dos días en situación de calle, viviendo en la Terminal de Ómnibus”. En ese periodo, lo único que pudo hacer es llamar a una amiga de Buenos Aires, que hacía 15 años que no veía y su amiga, la ayudó a comprar un pasaje para ir a su ciudad natal.

Fue el comienzo de otra vida, pero no de una mucho más fácil, ya que debía transcurrir por todos los estratos de la violencia institucional, pero sí con un gran deseo de sobrevivir.

image.png La mujer que brindó su testimonio a Nihuil pasó por diversas formas de violencia de género: física, psicológica, sexual, económica e institucional.

La violencia de género también es institucional

Patricia contó que una vez que entró en el circuito judicial, las cosas no fueron fáciles. De hecho, en la actualidad su agresor está el libertad.

Tuvo problemas con la Defensoría Pública de un Juzgado de Familia en Godoy Cruz, donde un letrado puesto por la Justicia para las personas que no tienen solvencia económica, en palabras de Patricia, la estafó.

“Él tenía que defenderme pero hablaba con mi ex marido y le pedía dinero”, contó la mujer y agregó que lo mismo hizo con ella, para acelerar su causa, algo que "nunca hizo".

Vivir para contarlo

Si bien la cuestión judicial aún no está totalmente resuelta, Patricia se considera una sobreviviente a su exmarido, a los maltratos, a la violencia institucional y a sus propios fantasmas.

“El año pasado intenté suicidarme; estuve internada en el hospital Lagomaggiore”, confió y agregó que si se atrevió a contar su clvario lo hizo para animar a otras víctimas a salir de este círculo, que puede terminar volviéndose mortal.

Si, ella vivió para contarlo y quiso que muchas se atrevan a lo mismo a través de su testimonio.

Para denunciar casos de violencia de género en Mendoza

• Llamar al 144, aunque no está funcionando bien por reducción de cantidad de personal.

• Dirección de Género y Diversidad, Avenida San Martín 407, teléfono 261- 2629249 / whatsApp 2612785085

• Dirección de la Mujer, Género y Diversidad Dra Carmen Argibay, Poder Judicial de Mendoza.