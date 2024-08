La Justicia investiga los chats que involucran a Alberto Fernández con violencia de género y otros delitos

►TE PUEDE INTERESAR: Investigan a Alberto Fernández por presunta violencia de género contra Fabiola Yañez

alberto-fernandez-y-fabiola-yanez.webp Fabiola Yañez y Alberto Fernández. Ella por ahora no ha querido denunciar al ex presidente por supuesta violencia de género.

Los chats que complicarían a Alberto Fernández

Todo surgió en la causa que indaga el juez Julián Ercolini sobre supuesto tráfico de influencias en que habría incurrido Fernández. Según publicaron medios nacionales fue a partir del peritaje del teléfono de Cantero, que aparecieron conversaciones sobre violencia de género del entonces primer mandatario contra su mujer, Fabiola Yáñez; más datos sobre el escándalo del vacunatorio VIP en plena pandemia ; y un diálogo que podría probar que Cristina Kirchner estaba al tanto de las maniobras de su compañero de fórmula.

En base al peritaje que el Poder Judicial hizo del celular de María Cantero se descubrió que allí también había mensajes entre Cantero y Fabiola Yañez, en los que e´sta última relataba un episodio de violencia de género que habría sufrido por parte del ex mandatario, cuando vivían en la Quinta de Olivos. Ante ese dato Ercolini, abrió un legajo reservado en el expediente y, el 26 de junio, lo envió a la Oficina de Violencia de Género de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Desde allí, lo volvieron a enviar al Juez y Ercolini decidió llamar a Yañez y preguntarle si estaba dispuesta a realizar una denuncia penal.

En un Zoom que tuvieron Yañez y Ercolini, que duró más de una hora y que quedó grabado bajo carácter reservado, ella dijo que no quería hacer una denuncia penal y el expediente fue archivado. Según versiones periodísticas --la información la publicó el periodista Claudio Savoia en el diario Clarín-- en esos chats, además de mensajes de texto y audio, habría fotos y videos de Yañez con golpes y moretones en la cara y en distintas partes del cuerpo. Más allá de la negativa de la ex primera dama a realizar la denuncia, eso no quita que, más adelante, ella pueda hacerla si así lo desea.

Según el diario La Nación el abogado Juan Pablo Fioribello, que es defensor de Yáñez en otras causas (además de haber asesorado jurídicamente a Fernández) se contactó con la ex primera dama para ponerla en conocimiento de los chats encontrados y preguntarle si quería hacer la denuncia. Fioribello relató que Yañez ratificó la existencia de los chats y aludió a una discusión de pareja, pero contó que le dijo al juez que no quería hacer una denuncia. Como se trataría de un delito de instancia privada, si la víctima no lo denuncia, la Justicia no puede intervenir.

Siempre de acuerdo con lo publicado por La Nación, el celular de Cantero da cuenta de las gestiones que llevó adelante para que su marido, un broker de seguros, se quedara con ese negocio en diferentes reparticiones públicas entre las que se destacan dependencias de las Fuerzas Armadas y Corredores Viales, la empresa del Estado concesionaria de las obras de vialidad.

Aparecen en los chats el ex ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; el ex ministro de Defensa, Agustín Rossi; Sebastián Díaz Bancalari, uno de los directores de la empresa estatal Nación Seguros -a través de la que se ejecutaba el negocio-; el ex secretario de Comunicación presidencial, Juan Pablo Biondi; y el ex ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas.

Además, a través de mensajes de WhatsApp, Cantero y su pareja dialogan sobre costosos regalos que le querían hacer al expresidente y funcionarios de su gabinete.