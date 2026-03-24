Cayó por encerrar a sus familiares, torturarlos y golpearlos con un rebenque y un cable USB

El hecho se ventiló en los tribunales de San Martín. Foto: Horacio Rodríguez / Diario UNO

Golpiza, tortura y encierro

En los últimos días, un juez del Este provincial le dictó la prisión preventiva a Juan Carlos Valdez. El joven está imputado por tentativa de homicidio agravado y privación ilegítima de la libertad retirada. Arriesga una potencial condena de entre 10 y más de 30 años de cárcel.

La acusación del fiscal regional Facundo Garnica sostiene que el encierro, golpiza y tortura comenzó en la noche del 9 de febrero pasado, en el domicilio donde vivía el joven junto a su pareja de 44 años y los dos hijos de la mujer -una niña de 10 años y un nene de 4-.

En esa propiedad rural ubicada en El Divisadero, el agresor tomó un rebenque para caballos y comenzó a atacar a la niña. Luego tomó a su hermanito menor, le golpeó la cabeza contra la pared, lo tiró a un colchón y lo pateó en el piso. La madre de los pequeños intentó defenderlos pero también terminó agredida.

Según la denuncia, el sospechoso le prohibió cenar al pequeño y le tiró un baldazo de agua fría mientras le advertía: "Si te llegás a mear en la cama te voy a hacer re cagar". Lo sentó en una silla y lo comenzó a golpear con el cable USB de un cargador de teléfono.

juan carlos valdez maltrato 2 El joven arriesga una pena mínima de 10 años por la golpiza a su familia.

Incluso le advirtió a la madre: "Te voy a matar al guacho este". Acto seguido, le mordió la mano al niño hasta arrancarle una uña, lo ahorcó del cuello con una soga y lo golpeó con un trapo congelado. El pequeño se desvaneció debido a las agresiones, por lo que Juan Carlos Valdez lo metió de cabeza en un balde con agua para que reaccione.

Siendo una zona rural y con vecinos alejados, las víctimas del maltrato no podían pedir ayuda. También porque el agresor le quitaba el teléfono celular a su pareja y los dejaba encerrados con llave hasta que volvía de realizar unas changas. Pero ese día, ya en la madrugada del 10 de febrero, se fue a trabajar y olvidó asegurar la casa.

La víctima de violencia de género logró salir con sus hijos y corrió hasta la casa un vecino. Llamaron al 911 y se inició la presente investigación que derivó en la detención del sospechoso.

En la causa penal, además del relato de la mujer, constan otras pruebas como los moretones y lesiones producto de las golpizas que se constataron en las víctimas, sobre todo en el niño de 4 años. Incluso trascendió que el pequeño tenía arrancados mechones de pelo que fueron encontrados en una bolsa en la propiedad.