Una mendocina vivirá con su marido francés la final del Mundial Qatar 2022

Así es que este domingo, a las 12 en nuestro país y a las 17 en Francia, ambos verán la final junto a sus dos hijos, el más pequeño de 11 meses y el mayor de 5 años, e hincharán por Argentina.

►TE PUEDE INTERESAR: Lionel Scaloni soltó algunas lágrimas al hablar de los jugadores de la Selección argentina

La experiencia de ver el Mundial lejos de Argentina

Ana cuenta que si bien no es una gran fanática del fútbol, para ella cada Mundial es especial, pero esta vez lo es mucho más por estar tan lejos de Argentina y por tener que jugar la final con el país en el que vive desde hace tres años y en el que siente feliz junto a su familia. De hecho, su hijo menor nació en Francia.

analía y Seba playa.jpg La pareja de vacaciones en la playa de Anglet, una zona costera ubicada en el País Vasco

Ana y Seba se conocieron en el 2013, cuando ella había sido invitada a Francia a estudiar, junto a un grupo de alumnos de otros países, una especialización en Diseño Web y Comunicación multimedia.

Cuando le faltaban dos meses para su beca terminara y ella tuviese que volver a Argentina, conoció a Sebastián Carrere, o "al Seba" como ella le dice.

Él y su familia son de Ustaritz, y por esto es que actualmente viven en este lugar del Sur de Francia, a solo 30 minutos de España y muy cerca de la Playa de Anglet, ubicada en la zona del País Vasco.

Vivieron un poco una relación a distancia, entre 2013 y 2015, viajando él para Argentina y ella hacia Francia. Pero en el 2015, Ana se quedó por un tiempo a vivir allá.

ana y amiga ok.jpg Ana y Daniela, dos amigas argentinas que verán la final del Mundial de Qatar 2022 en Francia

Yo me fanatizo con los mundiales, me traen muchos recuerdos de mi infancia, me acuerdo de México '86 y de mi viejo -que ya falleció- con el que veíamos todos los partidos Yo me fanatizo con los mundiales, me traen muchos recuerdos de mi infancia, me acuerdo de México '86 y de mi viejo -que ya falleció- con el que veíamos todos los partidos

La mendocina cuenta que su marido también es hincha de Argentina, no solo por haber vivido un tiempo en el país -su sueño era vivir en Argentina- sino porque entiende nuestro espíritu y lo comparte. De hecho, decidieron instalarse en Mendoza durante unos años, en los que nació el hijo mayor de la pareja.

Luego y por razones familiares (Sebastián tiene una hija adolescente) toda la familia regresó a vivir a Francia. Pero su corazón quedó un poco en Argentina.

En Francia el fútbol no es un deporte muy popular, lo es mucho más el rugby, si a mi me decían como una sorpresa lo de la final con Argentina, es porque no le prestan atención al fútbol, menos en el lugar en donde yo vivo que no tienen equipos conocidos como el Paris Saint-Germain o el Olympique de Marsella En Francia el fútbol no es un deporte muy popular, lo es mucho más el rugby, si a mi me decían como una sorpresa lo de la final con Argentina, es porque no le prestan atención al fútbol, menos en el lugar en donde yo vivo que no tienen equipos conocidos como el Paris Saint-Germain o el Olympique de Marsella

Sin embargo, reconoce que no solo en Francia, sino en otros países en los que ha estado, cuando dice que es argentina, todo el mundo le nombra a Maradona y a Messi.

Analía y Seba los pirineos.jpg Ana y Seba en Los Pirineos franceses

Además de que su esposo "tiene puesta la camiseta" de Argentina, y aunque ella está lejos del país, este Mundial lo ha visto junto a dos amigas argentinas.

"Todos los partidos nos hemos juntado a verlos, con Daniela (una marplatense también casada con un francés) nos hemos reunido hasta con nuestros hijos a ver jugar a Argentina", relata.

►TE PUEDE INTERESAR: El Dibu Martínez tuvo el gesto más lindo de todos con un niño en la previa de la final

La emoción por La Scaloneta

Ana cuenta que hace poco tuvo una conversación con un compañero de trabajo al que ella le dijo "yo el domingo voy a llorar" y él le retrucó que tenía el 50% de posibilidades de llorar, todavía no estaba nada dicho.

"Lo que yo le quería decir, es que voy a llorar igual, pase lo que pase, porque es mucha la emoción que tengo, más con este equipo", asegura.

Para Ana, la famosa Scaloneta, ha demostrado tener un espíritu de equipo que la conmueve, mucho más que la Selección francesa.

"Lo que yo veo es que Francia es un conjunto de estrellas, en cambio la selección argentina es un equipo, un grupo de amigos. De hecho los franceses cuando ganan, festejan mirando a la cámara, los argentinos se abrazan entre ellos", suma.

Si bien está lejos y viviendo en el "primer mundo", Ana no deja de preocuparse por la realidad económica del país, primero porque su familia está acá y todos los días habla con ellos del año tan difícil que están viviendo.

Pero, además y por sobre todas las cosas, porque por más que en Francia esté ahora su casa, la Patria -como lo dijo el poeta Rainer Maria Rilke- es primero y antes que todo, la infancia. Y su infancia está acá en Mendoza, junto a su hermana y a sus dos hermanos varones, a su madre y a su padre que dejó una marca indeleble en su vida.

Por esto también quiere que Argentina gane la Copa del Mundo y por eso nos dedicó esta frase:

El domingo voy a hinchar por Argentina porque amo ese país y porque necesitan esa alegría más que Francia El domingo voy a hinchar por Argentina porque amo ese país y porque necesitan esa alegría más que Francia