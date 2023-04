Una joven mendocina realizó denuncias por discriminación porque la "rebotaron" en un boliche céntrico

"A mi mejor amiga la dejaron entrar pero a mi no" , dijo Karen.

La estudiante de Arte Dramático en la UNCuyo adelantó que está armando una presentación colectiva ante el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo -INADI-.

Desde la oficina de Mendoza de esta entidad aclararon en la tarde del martes que Ortiz aún no había hecho la denuncia, que ellos se habían comunicado con ella y que la muchacha confirmaba que la denuncia la iba a hacer en forma grupal, donde ya ha encontrado a otras 20 personas que han pasado por lo mismo en este boliche.

► TE PUEDE INTERESAR: Victoria Donda dejó el Inadi y afirmó que su desilusión viene desde hace tiempo

Por su parte, Sebastián Jorge, encargado de Cariló, se defendió este martes al ser entrevistado por Pablo Gamba desde un móvil de Radio Nihuil: "Lo principal es que no queremos entrar nosotros en conflicto con ningún miembro de la sociedad por apreciaciones subjetivas que se hayan realizado", dijo, y sumó que los avala una trayectoria y que en sus locales se puede demostrar que son inclusivos, adaptados para todo tipo de personas y que no se discrimina, y por el contrario, son gay friendly y que por ello han acogido eventos como la Vendimia para Todos en sus 40 años de trayectoria.

Derecho de admisión: qué dice la ley

Todo este tema genera -además de rechazo- una polémica, porque según Karen, en la entrada la retuvieron, le pidieron documentos, y argumentaban que "la casa se reserva el derecho de admisión".

Sin embargo, la reglamentación de los espectáculos públicos se realiza mediante la Ley 26.370, que en su capítulo 4° dice: "Derecho de admisión y permanencia: es el derecho en virtud del cual, la persona titular del establecimiento y/o evento, se reserva la atribución de admitir o excluir a terceros de dichos lugares, siempre que la exclusión se fundamente en condiciones objetivas de admisión y permanencia, que no deben ser contrarias a los derechos reconocidos en la Constitución Nacional ni suponer un trato discriminatorio o arbitrario para las personas, así como tampoco colocarlas en situaciones de inferioridad o indefensión con respecto a otros concurrentes o espectadores o agraviarlos".

karen-ortiz-discriminacion-ig.jpg Esta es la denuncia hecha en Instagram, ya que aparentemente, la que se hizo viral de Facebook, ha sido hackeada.

El relato de Karen Ortiz

Según contó la lujanina al móvil de Radio Nihuil, "Llegamos al boliche la 1, porque antes yo estaba trabajando. A la 1.30 cerraba la lista free y nosotros estábamos en esa lista. Fuimos a preguntar cómo era para entrar y nos dijeron que nos fuéramos para atrás porque parecía que nos estábamos colando, lo cual no era cierto", comenzó a relatar.

Posteriormente Karen agregó: "Luego llegó el momento en que nos tocaba ingresar. A mi mejor amiga la dejaron entrar pero a mí no. La mujer que estaba en la entrada era policía. Eso me pareció raro porque en general eso en los boliches lo hace la gente de seguridad (privada)".

Según cuenta Ortiz, el accionar de la uniformada fue el habitual para un procedimiento policial, y no acorde con el trato a un cliente de un negocio.

"Esta mujer de la entrada agarró mi documento y me dijo que me pusiera a un costado. Pregunté cuál era el motivo para separarme y me respondió que "la casa se reservaba el derecho de admisión". Y hubo poco después muchas chicas más que quedaron afuera; y era porque tenían diferentes rasgos, o trenzas, o rastas, había una chica trans...", se quejó la estudiante universitaria, que agregó con dolor: "Llegamos a la conclusión de que era por nuestra contextura física, porque vimos que todas teníamos un cuerpo parecido".

Lo vivido por Karen es precisamente lo que prohíbe la Ley 26.370, donde dice que en caso de no admitir a alguien, "no suponer un trato discriminatorio o arbitrario para las personas, así como tampoco colocarlas en situaciones de inferioridad o indefensión con respecto a otros concurrentes o espectadores o agraviarlos".

Para concluir Ortiz señaló: "Luego nosotros nos fuimos, porque ya era mucho aguantar tanta humillación. Ahora estamos juntando gente que quiera denunciar a estas personas, más que nada por discriminación. La gente que quiera denunciar que me escriba en las redes para incorporarlas a la denuncia. Vivir esto es muy duro porque cada uno de nosotros tiene sus propias batallas internas y es muy difícil sentir que al salir a la calle nos van a estar discriminando".

La primera denuncia de Karen fue en Facebook, donde este martes por la mañana fue tendencia. Sin embargo, por la tarde, y ante el asombro de la propia chica, el posteo había desaparecido, aunque la cuenta seguía abierta. "Avisen que no he cerrado mi cuenta (ni) pienso cerrarla. La publicación sigue activa. Por algún motivo que desconozco, mucha gente cree que he borrado todo, lo cual pueden comprobar que no es cierto", escribió.

discriminación-karen ortiz-facebook hackeado.jpg Captura de pantalla de la cuenta de Facebook de Karen, donde está en blanco la publicación donde hizo la denuncia.

Este martes, pasadas las 21, Karen manifestó que desde Cariló se habían comunicado con ella. "Me dijeron que "supuestamente", la gente del lugar trató de contactarse conmigo, pero hasta el momento, nadie. Solamente el sobrino del dueño, que es un conocido, me pidió disculpas en nombre de su familia y su tío. Pero sí me voy a comunicar con la encargada, al menos para tener un diálogo para contarle lo que sucedió y bueno, escuchar lo que tienen para decir", informó la involucrada.

► TE PUEDE INTERSAR: En menos de dos meses murieron seis ciclistas en accidentes viales en Mendoza

La defensa del boliche

Con la intención de escuchar la "otra campana" y aplicar el derecho a réplica, en el programa Mediodía de Nihuil, Carina Scandura habló con Sebastián Jorge que representó a Cariló.

El local dedicado al entretenimiento se presenta, desde su cuenta oficial, como "boliche ambientado estilo Art Decó , para mayores de 30 años. Cerca de todo, cerca de todos! Sólo sábados, vestimenta formal".

Sebastián agradeció la oportunidad y dijo: "Primero que nada, quiero comentarte que nosotros como comercio que somos, contamos con todas las habilitaciones pertinentes, trabajamos con personal altamente capacitado y tenemos el boliche adaptado para todas las personas, personas con capacidades diferentes, tenemos rampas en todo nuestro boliche, tenemos baños especiales para personas con distintas capacidades", enumeró.

Luego entró de lleno en el tema Karen Ortiz y dijo: "Lo principal es que nosotros no queremos entrar en conflicto con ningún miembro de la sociedad por apreciaciones subjetivas que se hayan realizado, y muestra clara y fáctica de ello es la trayectoria que nos avala. Nosotros hace más de 40 años que venimos trabajando en el rubro de la diversión con marcas como Estación Miró, La Reserva, Glow, 30 y Pico, 30 y Pico Especial, y Cariló".

Para reafirmar la impronta "inclusiva" de la empresa, adicionó: "Hace menos de un mes en el boliche Cariló, nosotros hicimos la presentación de los candidatos de la Vendimia Para Todos. Entonces nos gustaría que por ahí nos juzguen por nuestra trayectoria. Es por eso que queremos invitar a la comunidad y al público en general a que se arrime el fin de semana a conocer nuestras instalaciones, a que vean cómo tratamos a la gente, cómo está el personal y cómo está el boliche adaptado para todo tipo de personas".

"La verdad, que nos vengan a hacer una acusación de discriminación a nosotros, que hemos sido pioneros en el rubro y en darle espacio a todos los miembros de la comunidad, realmente que nos acongoja y nos aflige", apuntó Jorge.

Respecto a si se había puesto en contacto con la denunciante, el vocero de Cariló afirmó: "Estoy intentando rastrear el número de teléfono de Karen, que aún no lo consigo. Sí me gustaría ponerme en contacto con ella para que ella me explique bien cómo fue toda la situación y bueno, y pueda llegar a un arreglo”.

La palabra "arreglo" encendió suspicacias en la entrevistadora, que repreguntó: "¿Qué tipo de arreglo?, a lo que Sebastián respondió rápido que "No, no, no, sólo para ver qué pasó con la situación, y a explicarle nuestro manejo. Nada más".

carilo-discriminacion.jpg Desde el boliche Cariló manifestaron que en su establecimiento tiene una trayectoria de 40 años de inclusión de todo tipo y desmintieron las acusaciones.

►TE PUEDE INTERESAR: La UCIM advirtió que la marea de chilenos en Mendoza causará desabastecimiento y más aumentos

Desmintieron que haya habido discriminación

Luego el vocero del boliche fue consultado sobre si se hizo alguna investigación interna o requisitoria a los empleados para ver cómo habían sucedido las cosas.

"Hemos hablado con el personal, hemos visto las cámaras, y nuestros empleados están altamente capacitados y han trabajado de buena forma. Pero puede ser que quizá las hayan hecho esperar de más, porque lo que ellas dicen es que las dejaron a un costado esperando ingresar y a la 1.30 cerraron las puertas del local y ya no les permitieron el ingreso", argumentó.

Luego completó: "Justamente en la 1.30 es cuando se cierra o termina un beneficio que tenemos de lista free. Entonces es en el horario en que todo el mundo y toda la gente se agolpa en la puerta, y quieren entrar. Es el horario más conflictivo en cuanto al ingreso, porque se amontona mucha gente, porque todos quieren entrar, todos quieren acceder a ese beneficio, y obviamente tenemos una sola entrada. Entonces van ingresando a medida que se van acomodando en la fila".

También se le preguntó a Sebastián Jorge si habían pensado desde la empresa en la posibilidad de que algún empleado haya tenido un mal momento y haya maltratado a los denunciantes, a lo que respondió: "Eso, la verdad que es muy subjetivo. Puede ser que algún día algún miembro del personal no haya tenido un buen día, no sé, y trate alguna persona no tan bien o que se sientan afligidas, pero no me consta de que hayan actuado de mala manera. En este caso estaba personal policial y por lo que se ve en las cámaras no se nota que hayan actuado de mala manera, que hayan faltado el respeto, o que hayan levantado el tono de voz. Siempre el trato hacia los clientes es de la mejor forma".

Para redondear la entrevista, Se le preguntó a Sebastián si en definitiva desmentía las acusaciones de Karen Ortiz, y confirmó: "Exacto, exacto, eso no es así, además de hecho, nosotros podemos mostrarle las cámaras del boliche a todas las personas que ingresan, no tenemos ningún problema. No es así que no hayan entrado por su condición física, por su vestimenta, por lo que hayan dicho. No tenemos ningún tipo de política de restricción. Justamente por eso es que les comentaba la trayectoria con la que trabajamos, siempre le dimos espacio a todos los miembros de la comunidad en los diferentes boliches en los cuales hemos estado trabajando", concluyó.

►TE PUEDE INTERESAR: La estampida del dólar blue impactó sobre las estrategias de compra de los mendocinos