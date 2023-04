La UCIM advirtió que la marea de chilenos en Mendoza causará desabastecimiento y más aumentos

Quien dio detalles de este panorama que avizora la entidad empresarial fue el gerente de la institución, Walter Carballo.

Gerente de la UCIM.JPG Walter Carballo, gerente de la UCIM (Unión Comercial e Industrial de Mendoza).

El boom de compras de los chilenos

Entrevistado en Canal 7, el dirigente aseguró que "el boom de compras se debe a que los chilenos que llegan a Mendoza -en su mayoría- vienen exclusivamente a abastecerse. No es público que viaje a nuestra provincia con intenciones de hacer turismo, lo que sería en realidad un derrame positivo porque se trata de una actividad que es de las principales que tenemos los mendocinos. Es público que viene a comprar".

Carballo no dudó en decir que "sin dudas el arribo de los hermanos chilenos que vienen a adquirir productos genera una presión inflacionaria que claramente no es responsabilidad de ellos. Esto es consecuencia del desfase de la situación económica argentina con un tipo de cambio desfavorable".

"Que los visitantes compren -aclaró- favorece al comercio en general pero causa un problema estructural. No es que viene todo Chile a comprar en Mendoza. Sin embargo, el flujo de mercadería al vecino país puede generar desabastecimiento. No hemos tenido aún reportes de que esto suceda. Lo que pasa es que la diferencia en favor de ellos es de 4 a 1. Y ni hablar del combustible".

En cuanto a los aumentos de precios, se producen sencillamente por la mayor demanda, de acuerdo con el análisis realizado por la institución que agrupa a empresarios mendocinos.

El documento de la UCIM

Además de las declaraciones formuladas por su gerente, la UCIM hizo conocer en las últimas horas un documento con fuertes reflexiones y duras críticas a la Nación.

En sus conclusiones, la entidad empresarial advirtió que la depreciación del peso argentino ha favorecido a los chilenos que llegan a la provincia y compran de todo, lo que provoca dos situaciones adversas que sufre el ciudadano común: desabastecimiento y aumentos de precios.

Promendoza1.jpg Daniel Ariosto, nuevo titular de ProMendoza, aquí junto a Alfredo Cecchi, de la Federación Económica de Mendoza.

La entidad que preside Daniel Ariosto, que a su vez es desde hace dos semanas titular de ProMendoza, enfatizó que los trasandinos que llegan a la provincia se proveen de todo tipo de productos porque para ellos el cambio es muy conveniente y compran mucho más barato que en su país.

Esta situación que marcó la UCIM podría agravarse el próximo fin de semana largo para el que se espera otro aluvión de gente del vecino país, atraída no sólo por los tradicionales circuitos turísticos sino especialmente por los precios que les permiten llevarse mercaderías de todos los rubros, ciertos electrodomésticos y ropa a valores tres o cuatro veces más baratos que del otro lado de la cordillera.

La Unión Comercial estimó que esta situación causará falta de stock -desabastecimiento- e incremento de precios producto de la mayor demanda.

Bajo el título "Un país fundido por la eterna inoperancia" el comunicado dice en uno de sus párrafos finales: "En este contexto, por supuesto que los empresarios no saben qué hacer. Reducen sus actividades al mínimo, por incertidumbre no se cierran negocios, no generan y, al contrario, restringen la creación de empleos, los que no se ven obligados a despedir colaboradores. Enfrentan un cansancio extremo por no poder planificar y mucho menos, confiar en un futuro, próximo y a mediano plazo".

Señala también: "Y la economía sigue, por supuesto".

"En el caso de Mendoza, alimentada por nuestros vecinos trasandinos que ante la depreciación de nuestra moneda aprovechan para venir a surtirse de productos que en su país son más costosos. Esto alimenta a algunos sectores económicos locales e indirectamente, perjudica a los mendocinos de a pie. Falta de stock y aumentos de precios más profundos debido al incremento de la demanda, son algunas de las consecuencias de todo esto. La inflación de Mendoza (8,3%) superior a la media nacional es un ejemplo de esto", cierra el concepto.

