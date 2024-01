Una joven mendocina mecánica de autos se abre paso en un mundo liderado por hombres

► TE PUEDE INTERESAR: Entre las 60 cumbres de esta temporada en el Aconcagua está la número 60 de Ulises Corvalán

Abril Herrera mecanica de autos.jpeg La joven mecánica agradece la oportunidad que le brindaron en PyL Neumáticos para trabajar de lo que le apasiona. Axel Lloret /Diario UNO

"Amo mi trabajo, de rincón a rincón, no me molesta la rutina", confiesa Abril quien cada mañana llega al taller, limpia las instalaciones, consulta la planilla de turnos y se pone manos a la obra, organizando las tareas junto a sus compañeros de equipo. "Nos repartimos lo que tenemos que hacer para cumplir con todo, buscando la excelencia que caracteriza a PyL", detalla.

Su interés se enfoca en la reparación y preparación de cajas de cambio, sea para autos de competición como autos particulares.

La joven mecánica reconoce que, si bien el rubro de la mecánica de autos siempre le apasionó, "cuando buscaba trabajo me postulaba para ventas o algo similar, ya que si era para mecánica obviamente nunca tenía respuestas". Hasta que vio un anuncio de PyL y se arriesgó.

"Al tiempo se comunicaron conmigo y para mí fue increíble, muy emocionante, una gran oportunidad; creo que desde ahí todo cambió", advierte Abril sobre un momento que marcó su vida laboral y para lo que está dispuesta a seguir aprendiendo y progresar.

Cómo ser mécanica siendo mujer y no morir en el intento

Más allá de la cuota de suerte que pueda poner en su relato, Abril Herrera se venía preparando para esto. Desde el 2020 que estudia mecánica general y de inyección, tanto en el Instituto Newton como en la Escuela de Capacitación para el Trabajo N° 6-203 de Godoy Cruz, adonde continúa tomando cursos.

"Cuando cursaba, armé mi primer motor de cero, un Ford Escort", recuerda la mecánica de autos. Y en este instante su papá vuelve a venirse a la cabeza: "De niña, lo veía arreglar su Fiat Duna y estaba metida todo el día con él". No era mecánico ni nadie de su familia está vinculado a un taller mecánico. Sin embargo ella mantuvo ese impulso que la llevaba a investigar acerca de la mecánica automotriz.

"A mi papá le hubiese gustado que fuera escribana", admite con una sonrisa compasiva hacia él.

Abril Herrera mecanica de autos4.jpeg Junto a uno de sus compañeros del taller posa Abril Herrera, quien no siente discriminación de ningún tipo en la tarea cotidiana. Axel Lloret /Diario UNO

Abril agradece "de corazón" a la empresa PyL y a sus compañeros de equipo. Es que los primeros tiempos estuvieron "invadidos por el miedo", admite. "Es que, más allá de estar acostumbrada a trabajar o estudiar con hombres, por el rubro, igual no es fácil", admite.

Y sin embargo, tanto de parte de sus colegas como de la mayoría de los clientes, Abril encontró apoyo y cariño. "Muchas veces pensé en abandonar porque algunos comentarios de alguna gente me afectaban",, asume y sin embargo reivindica su pasión al decir que "hoy estoy muy enfocada en mis sueños, no me pongo a dimensionar si soy mujer o soy hombre, sólo hago lo que me gusta".

En una de las tres sucursales de PyL Neumáticos, la de Guaymallén, es donde se desempeña Abril Herrera. Y comenta que son los turistas quienes más se sorprenden al verla arreglar los autos en el taller. "Anécdotas tengo un montón, me quedo con la buena gente y la buena actitud; es un incentivo para mí que me inspira al momento de ponerme a trabajar", manifiesta.

Abril Herrera mecanica de autos1.jpeg Abril quiere seguir aprendiendo y perfeccionándose en el rubro de la mecánica automotriz. Axel Lloret /Diario UNO

Pese a su corta edad, Abril honra a "las mujeres del pasado que seguramente lucharon más que yo y la vivieron peor que yo" por la igualdad de oportunidades en el mundo de la mecánica del automotor. Toma como referente a Alejandra Hartman, una porteña que cambió sus estudios en Administración por un taller mecánico; su cuenta en Instagram (@ladyfierros) tiene casi 200.000 seguidores y allí ofrece una clínica de autos para enseñar e informar acerca de la industria automotriz, tips de manejo y alertas en seguridad vial.

Como no podía ser de otro modo, Abril Herrera sueña para su futuro con tener su propio taller mecánico.

Otra mujer, al frente de una de las tiendas de PyL

Emilce Bazán es jefa de tienda de la sucursal Guaymallén de PyL Neumáticos, ubicada en San José. La empresa de las familias Pizorno y López cuenta con tres sedes en la provincia y 13 en todo el país. Ella es la única mujer al frente de un local mecánico de la firma en Mendoza y son dos féminas que ocupan ese alto cargo a nivel nacional.

PyL Neumáticos comercializa cubiertas para autos y además brinda servicios del automotor como mecánica ligera, alineación y balanceo, reparación de tren delantero, frenos y lubricentro.

Como cabeza de equipo, Bazán destaca que su función abarca múltiples aristas: desde la atención al público hasta la organización del personal, la facturación y el control de stock. De ahí que deba tener conocimientos de mecánica del automotor para cumplir a la perfección sus tareas.

Abril Herrera y Emilce Bazan.jpeg Abril Herrera, como operaria del taller, y Emilce Bazan a cargo de la sucursal de Guaymallén. Las mujeres mandan en este lugar dedicado a la mecánica automotriz. Axel Lloret /Diario UNO

Siente que PyL está marcando un camino para el rol femenino en el rubro. "Hacemos nuestro aporte distintivo en comparación a un varón", sostiene Emilce y percibe que "la función administrativa en este ámbito cobra protagonismo en la mujer, pero el mayor cambio se nota cuando encontrás a una chica mecánica en el taller", en referencia específicamente al trabajo de Abril Herrera.

"La diferencia entre ella y los chicos quizás esté en el detalle, la mujer es de por sí mucho más detallista y organizada, la llegada al cliente es bastante más amplia para llegar al público femenino que se acerca a un taller", considera Emilce Bazán sin dejar de destacar la calidad laboral de los compañeros varones de Abril.

