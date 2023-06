►TE PUEDE INTERESAR: Invitó a su novia a comer chori debajo del puente y lo desairó: "Es el peor cumplemés de la vida"

El flaco viral en Tiktok, pagó los choris y llegó a la mesa con una sonrisa a media asta que anticipaba la cara de su novia, que filmaba detrás del teléfono. Un segundo después llegó la frase lapidaria de la influencer: "No puede ser amor que me hayas traido acá, es el peor cumplemés de la vida. No hay normas de higiene, no hay bromatología, solo hay huevo y corazón".

Sin pegarle directamente por las cosas que le dijo a la pareja, Julieta Navarro, periodista mendocina que triunfa en la tele junto a Pamela David, criticó los dichos de la chica de Tiktok sobre el icónico lugar ubicado en Godoy Cruz. El sitio, reconocido por sus choripanes, fue visitado y hasta elogiado meses atrás por el influencer, Santiago Maratea.

La mendocina, que la rompe en Buenos Aires, no se olvidó de sus raíces y salió a defender uno de los lugares más elegidos para ir a comer.

Qué dijo Julieta Navarro sobre el viral polémico sobre los choris debajo del puente de Mendoza

Sin pelos en la lengua, la ex virreina nacional de Mendoza aprovechó su cuenta de Twitter y le dio a la chica de Tiktok: "AHORA ENTENDÍ TODO!!! A saber: no necesitamos de su presencia en el lugar tampoco, pueden prescindir de su gracia, lo han hecho 50 años de corrido. Vaya a Mr. Dog mamina, que dicho sea de paso dan una soda espectacular, una burbuja que te perfora el cerebro. Besos. #QuienesSon".

El post de Twitter de la queridísima Julieta generó respuestas de sus seguidores, que sacaron pecho y también salieron a defender los choris de abajo del puente de Godoy Cruz: "Aguanten los choris abajo del puente. Con los choris no".

Quién es Julieta Navarro, mendocina que triunfa en Buenos Aires

Julieta Navarro, la exvirreina Nacional de la Vendimia 2014, que comenzó su carrera como periodista en Mendoza allá por el 2014, donde se asentó y se transformó en una de las caras favoritas de los locales. Llena de capacidades, decidió mudarse a Buenos Aires, donde conquistó a los porteños participando en Buenos Días América con Antonio Laje, y hasta haciendo algunas apariciones en Intrusos.

Su carrera no se detuvo allí, sino que continuando dentro de América Tv, la mujer buscó nuevos aires en Paraguay. Hoy, ya consolidada como una periodista de excelencia, la mendocina la rompe como parte del equipo de Pamela David, en el programa de Desayuno Americano.