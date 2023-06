Invitó a su novia a comer chori debajo del puente y lo desairó: "Es el peor cumplemés de la vida"

►TE PUEDE INTERESAR: La historia del Choripán

Guadalupe Coria.jpg Decepción. La cara de Guadalupe sobre los choris del puente lo dicen todo.

El flaco pagó los choris y llegó a la mesa con una sonrisa a media asta que denotaba la cara de su novia, quien filmaba detrás del teléfono. Un segundo después llegó la frase lapidaria de la influencer: "No puede ser amor que me hayas traido acá, es el peor cumplemés de la vida". Corte y nuevo primer plano a Gaudalupe, quien acalizó: "No hay normas de higiene, no hay bromatología, solo hay huevo y corazón".

El video cierra con un paneo del "punto gastronómico" y la cara del caballero, acompañado por la música de Shakira "Una loba como yo".

Las reacciones al video no se hicieron esperar: en menos de 24 horas superó las 79.000 reproducciones, los 5.100 likes y fue guardado 259 veces.

Sin embargo, los comentarios fueron de los más divertidos: "Hermano, no es la indicada" le dijo uno de los seguidores de Guada a su novio y logró más de 500 likes. Pero los comentarios a favor de la idea del chico de festejar el cumplemés no pararon ahí. Entre los más ingeniosos estuvieron "señores revivió la gastronomía", "a todas las que estuvimos de novia nos llevaron a comer ahí, después me casé y no fui más". "Él es un capo, bello. La que no te acompañaa comer algo que no te gusta no es la indicada".