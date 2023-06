El establecimiento cuenta con una provisión de gas envasado -zeppelin- de la empresa YPF Gas, pero las autoridades sanitarias que atendieron a los estudiantes no confirmaron esta versión.

La diputada provincial Marisa Garnica -esposa del candidato a gobernador del Frente Elegí Omar Parisi- aseguró que desde el centro de salud de Las Compuertas, de Luján de Cuyo, le indicaron que se trataría de intoxicación por monóxido de carbono.

Desde el hospital maipucino Diego Paroissien informaron por la tarde sobre el estado de los alumnos traslados: "Están estabilizados, a la espera de realizarles las analíticas correspondientes". Por precaución, ante este cuadro, los padres decidieron no dejar que ingresaran los niños del turno tarde. Desde la DGE dijeron que el personal docente y no docente permaneció en la escuela.

Se darán clases virtuales hasta las vacaciones de invierno

Desde Infraestructura Elemental de la DGE señalaron que se trabajará durante 10 días aproximadamente para dejar en condiciones el problema y que YPF Gas devuelva el regulador retirado para su estudio.

Por ello, las clases se dictarán desde este jueves en forma virtual durante 10 días. También se informó que se hará la reparación de lo que esté roto, y luego se realizarán las pruebas de hermeticidad correspondientes para garantizar la seguridad de la comunidad educativa cuando vuelvan a clases normales.

La denuncia de una madre de la escuela de Luján

La mamá de dos alumnos que asisten a la escuela Díaz Gascogne, donde el mayor es precisamente compañero de los menores descompensados. "Yo fui a retirar a mi hijo a la escuela este mediodía, y me encontré con dos móviles policiales, y vi que se llevaban a una mujer, porque algo había pasado durante el acto", contó.

"Mi nombre es Johana Ahumada, y quiero que la gente se entere de lo que ha pasado. Ya el año pasado hubo un caso similar con otro compañero de mi hijo. Al nene lo mandaron a la casa, lo acompañó otra mamá, y llegó con pérdida de conocimiento, de milagro", denunció.

"En cada acto se desmaya un niño, ha pasado algo raro este miércoles. Pensé que era algo que comieron o el gas. Me volví a la escuela y me dijeron que habían varios chicos en mal estado. En algunos fue sólo un desmayo, pero otros están internados y no saturan, estando internados con oxígeno", sumó la mujer.

"En el auto, mi hijo me comentó que unos compañeros que estaban al lado de él se habían desmayado en la galería de entrada, que se usa como salón de actos", dijo la madre, quien también sumó que "comencé a llamar a las madres de la tarde para que no enviaran a los chicos a clases, ya que desde la escuela no les dijeron nada".

"Un compañero de mi hijo está con oxígeno y suero, y (cerca de las 19) aún no satura bien y está en el hospital Paroissien con otra nena del mismo grado", destacó.

Respecto al número de intoxicados, la lujanina confirmó que son siete, pero podrían aparecer más casos. "A la la tarde me llamó la mamá de un nene de jardín y me contó que su hijo se descompuso en el auto cuando volvían a casa, y que lo tuvo que llevar al Notti, y que lo internaron con oxígeno", indicó.

Solicitarán un pedido de informe desde la Legislatura

En forma espontánea se comunicó con este medio la diputada Marisa Garnica, del Frente de Todos, para expresar su preocupación por la situación. "Desde que la pandemia me lo permitió me dedico como diputada a recorrer establecimientos públicos, como escuelas, centros de salud y comisarías. Fundamentalmente visito escuelas, y en especial de Luján de Cuyo, ya que represento al tercer distrito, y por mi profesión, ya que soy profesora de Educación Física. Estamos muy preocupados porque esta no es la primera vez que ocurre en la escuela Díaz Gascone, un problema de gas que genera intoxicación a niños y niñas de edad escolar", expresó Garnica.

"El año pasado sucedió lo mismo, y los niños tuvieron que ser llevados al hospital Notti por sus padres. Haré un pedido de informe, porque en aquella oportunidad se les diagnosticó intoxicación por monóxido de carbono. En esta oportunidad, en el turno mañana, vuelve a ocurrir lo mismo con varios niños, derivados algunos al centro de salud cercano, de Las Compuertas, y fueron atendidos, y tengo entendido que lo ocurrido (este miércoles) fue intoxicación por monóxido de carbono", disparó la legisladora provincial.