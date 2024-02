Una encuesta reveló que el 78% de mendocinos piensa que la provincia tendrá cada vez menos agua

11.11 (3).png Según la encuesta realizada por la consultora, 2 de cada 3 mendocinos no creen que se pueda gestionar de manera eficiente la explotación de recursos naturales.

El agua y el calentamiento global

El dato más llamativo es que 9 de cada 10 no niegan el cambio climático y entienden que se le ha causado un gran daño al medio ambiente por malos hábitos, aseguró Perejamo.

Agregó, en comunicación con radio Nihuil, que esto tiene que ver con la crianza, y que "hay un cambio cultural que tiene que ver con la primera infancia".

Este es un escenario al que inevitablemente los mendocinos deberán acostumbrarse. Pese a las contingencias climáticas vividas, hay un 11,83% que no tiene en cuenta el cuidado del medio ambiente. Con respecto al transporte, el 70,71% de los encuestados no presta atención a la reducción de gases contaminantes.

Llegará el fenómeno de la niña con sequía

El 78,15% de encuestados piensa que la provincia tendrá cada vez menos agua, un dato que según especialistas y científicos es real.

Juan Rivera, doctor en Ciencias de la Atmósfera y de los Océanos y científico del Conicet, informó que el fenómeno de El Niño, el cual la provincia está transitando con lluvias y altas temperaturas, ayuda a la disponibilidad hídrica regional, pero se da con poca periodicidad.

Las nevadas del año pasado tuvieron que ver con el fenómeno de El Niño. Sin embargo, el especialista detalló que según las proyecciones futuras existe una mayor probabilidad de registrar condiciones deficitarias en sierra de Los Andes, que son las que dejan agua en los embalses de la provincia.

La respuesta es que el aumento de gases de efecto invernadero es un escenario deficitario a largo plazo. Además, esto está solapado con los fenómenos de El Niño y de La Niña, que aumentan la condición de reducción de agua.

El fenómeno de El Niño tiende a tener una duración acotada, en esta oportunidad finalizará en mayo probablemente, luego Mendoza entrará a condiciones neutrales.

Hay un 60% de probabilidades de que el fenómeno de La Niña llegue el próximo invierno. No son buenas noticias desde el punto de vista hídrico, porque este fenómeno trae consigo sequía y su durabilidad es superior en comparación con el fenómeno de El Niño. Hubo 3 años consecutivos de La Niña y sólo 11 meses de El Niño.

Es una región que está acostumbrada a un estrés hídrico. Durante los próximos años se acrecentará esta situación

sequía en mendoza.jpg El fenómeno de "La niña" trae consigo sequía y su durabilidad es superior en comparación con el fenómeno del niño.

En el 2030 habrá una disminución estimada del 10% de agua, según Irrigación

El Superintendente General de Irrigación, Sergio Marinelli aseguró que la cantidad de agua que hubo esta temporada fue excepcional. Los ríos del sur, como el río Atuel y el río Diamante, probablemente al finalizar la temporada agrícola van a tener el caudal de agua que se había previsto.

Esto tuvo que ver con la nevada grande que se registró en noviembre. Anteriormente, el caudal que bajaba era menor y por esta razón el dique Potrerillos tuvo tan poca agua en temporadas previas.

La posterior ola de calor, que tuvo temperaturas muy elevadas, favoreció al deshielo y por esta razón aumentaron los caudales de los ríos. El responsable agregó que la ola se dio en alturas poco frecuentes, como la cara Norte del Aconcagua, donde llegó a 5.000 metros de altura, en la Quebrada de Vacas y Los Relinchos.

Crecida del río Mendoza.jpg Las alturas poco frecuentes que hubo en la Cordillera Los Andes provocaron deshielos y esto generó un gran aumento de los caudales en los ríos y embalses de la provincia. Fuente/ Cristian Lozano

La isoterma 0 llegó a más de 5.000, cuando estaba en los 4.000 metros, los derrames que esto provoca son muy fuertes, agregó.

Hay que irse adecuando a esta disminución, ya que en todas las cuencas de la provincia va a haber una disminución de la cantidad de agua entre un 8% y un 25%. Los años buenos pueden ser tan buenos como este, los malos serán peores que los de la última década, detalló Marinelli.

Este año arrancamos con todos los embalses con el 100% de agua, años anteriores hubo entre el 70% y 83%, sin embargo, de acá al 2030 habrá una disminución estimada del 10% del recurso hídrico.

Hay que ser más eficientes con el uso de agua porque ni con embalses ni guardando en los acuíferos alcanzará. De cada 100 litros, solo 50 de esos llegan a tener un buen uso, por pérdidas o por mal manejo, especificó el Superintendente de Irrigación de la provincia.

