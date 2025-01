Un volcán desconocido tuvo una erupción tan fuerte que enfrió toda la Tierra: ahora saben cuál fue

Cómo se llegó a un descubrimiento de centurias

vocán.jpg El descubrimiento señaló a este volcán como el culpable de la erupción.

Investigadores llegaron a una conclusión definitiva analizando muestras de la capa de hielo de Groenlandia. Congeladas allí se encuentran muestras de diferentes siglos, que permitieron analizar isótopos de azufre, cenizas y vidrio volcánico de la época en la que se produjo la erupción.

Usando técnicas re modernas como la geoquímica, la datación radioactiva y modelado por computadora para rastrear el movimiento de partículas, pudieron identificar el origen de una erupción que ocurrió allá por 1831.

La investigación, que salió publicada el lunes en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, señala a un volcán en una isla del noroeste del Océano Pacífico como el responsable.

Según el análisis, el volcán misterioso resultó ser el Zavaritskii (que también se escribe Zavaritsky), ubicado en la Isla Simushir, que forma parte del archipiélago de las Islas Kuriles - una zona que todavía está en disputa entre Rusia y Japón. Hasta este descubrimiento, se pensaba que la última erupción del Zavaritskii había sido en el año 800 antes de Cristo.

volcán.webp

Como explicó el investigador principal del estudio: "Para muchos de los volcanes de la Tierra, especialmente los que están en zonas remotas, tenemos un conocimiento muy pobre de su historia eruptiva".

Estas fueron las palabras del Dr. William Hutchison, que labura como investigador principal en la Facultad de Ciencias de la Tierra y Ambientales de la Universidad de St. Andrews, en el Reino Unido.