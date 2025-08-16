Alfa Centauri A es una estrella de clase G con 1,1 veces la masa del Sol. Alfa Centauri B es una estrella de clase K ligeramente más fría, con 0,9 veces la masa del Sol. Próxima Centauri, la estrella más cercana al Sol, es una estrella mucho más pequeña y fría, llamada enana roja.

Si bien no se han encontrado planetas alrededor de Alfa Centauri A o B, Próxima Centauri tiene dos planetas confirmados.

La gran construcción de la nave espacial

Un grupo de científicos a crear i4is, una organización sin fines de lucro con sede en Reino Unido. El más conocido es su Proyecto Hyperion es una iniciativa que busca diseñar una nave espacial generacional para viajes interestelares, capaz de albergar a múltiples generaciones de humanos durante viajes de larga duración a otros sistemas estelares. El proyecto ganador recientemente anunciado ha sido Chrysalis

Este se centra en el diseño conceptual de una nave autosuficiente, con hábitats que permitan la vida, el crecimiento y la reproducción de los pasajeros a lo largo de siglos.

La misión consta de siete etapas que requerirán, al menos, 400 años. La primera, durante 70-80 años, consta de la selección de los tripulantes y su traslado a la Antártida, para que se adapten a entornos aislados.

nave por dentro

Después, durante 25 años, la nave espacial se construirá en el punto L1 de Lagrange del sistema Tierra-Luna. Allí evitarían las tensiones causadas por efectos gravitacionales que, de otra manera, afectarían a su despegue, considerando sus enormes dimensiones. También serviría para aprovechar los recursos minerales lunares.

Su diseño como una gran cúpula tendrá capacidad para todos los habitantes, promoviendo el sentido comunitario y la observación del cosmos. Desde el punto de vista psicológico, hacen hincapié en un propósito común de los pasajeros, motivados por ser parte de un proyecto extraordinario en la historia de la humanidad.

El equipo estima que la construcción tardaría entre 20 y 25 años, un tiempo considerable, pero insignificante si se sabe que no seremos nosotros quienes completemos la misión, sino nuestros descendientes.

Si bien es en gran medida un diseño conceptual y no algo que la humanidad esté planeando hacer, es bueno saber que si alguna vez tenemos que abandonar nuestro Sistema Solar, al menos tenemos opciones.