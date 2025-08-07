Inicio Sociedad hotel
Turismo low cost extremo: así es el hotel más barato del mundo que flota sobre un río

¿Tienes idea cuánto cuesta una habitación en el hotel más económico del mundo? Develamos eso y otras curiosidades

Paula García
Por Paula García [email protected]
Conoce el hotel más barato del mundo. Imagen: Redacción Diario Uno

Si quieres disfrutar tu viaje al máximo es necesario planificar con antelación. Y uno de los pasos más importantes para garantizar una buena experiencia es la elección del hotel. Aunque algunas personas buscan experiencias de lujo, otros viajeros prefieren ir por las vivencias extremas.

Araya Vlogs, cuyo nombre real es Christopher Araya Jiménez, es un famoso influencer de Costa Rica conocido por documentar sus viajes y travesías en las redes sociales. En Instagram, donde lo siguen más de 739 mil usuarios, compartió un clip de aquella vez que se hospedó en "el hotel más barato del mundo".

Dónde queda el hotel más barato del mundo

Ubicado a orillas del río Buriganga, en Daca, la capital de Bangladesh, Fairdpur se ha ganado el mérito de ser el hotel más económico del mundo. Este alojamiento es un hotel-barco, un tipo de establecimientos que surgieron en los 50 para dar servicio a comerciantes hindús que llegaban a la ciudad a través del río. En la actualidad Faridpur es el que tiene precios imbatibles.

Este hotel queda en el río Buriganga, en Daca. Imagen: Araya Vlogs

"Son cuatro barcos acondicionados con habitaciones que flotan sobre el río Buriganga, uno de los más contaminados del mundo y del que los huéspedes deben sacar el agua para ducharse", comenta Araya al comienzo de su video.

Este hotel cuenta con tres tipos de habitaciones. La más económica, la standar, y la VIP. Según las declaraciones del influencer de viajes, "ninguna de las habitaciones supera el precio de un dólar por noche".

En un artículo de The Telegraph afirmaron que las habitaciones más caras cuestan 1,25 libras por noche, es decir 1,68 dólares. Además, el propietario del alojamiento, Muhammad Mustafa Miyan, habló con el periódico británico y confesó: "Tenemos alrededor de 40 huéspedes a la vez en nuestro hotel y algunos se quedan hasta tres meses".

Muchas personas se hospedan en este hotel. Imagen: Araya Vlogs

Muchas personas se hospedan en este hotel. Imagen: Araya Vlogs

El Fairdpur, es solo uno de los varios hoteles flotantes similares que ofrecen alojamiento barato a los comerciantes de la región.

