Turismo low cost extremo: así es el hotel más barato del mundo que flota sobre un río

Fairdpur hotel Este hotel queda en el río Buriganga, en Daca. Imagen: Araya Vlogs

"Son cuatro barcos acondicionados con habitaciones que flotan sobre el río Buriganga, uno de los más contaminados del mundo y del que los huéspedes deben sacar el agua para ducharse", comenta Araya al comienzo de su video.

Este hotel cuenta con tres tipos de habitaciones. La más económica, la standar, y la VIP. Según las declaraciones del influencer de viajes, "ninguna de las habitaciones supera el precio de un dólar por noche".

En un artículo de The Telegraph afirmaron que las habitaciones más caras cuestan 1,25 libras por noche, es decir 1,68 dólares. Además, el propietario del alojamiento, Muhammad Mustafa Miyan, habló con el periódico británico y confesó: "Tenemos alrededor de 40 huéspedes a la vez en nuestro hotel y algunos se quedan hasta tres meses".

hotel barco en Bangladesh Muchas personas se hospedan en este hotel. Imagen: Araya Vlogs

El Fairdpur, es solo uno de los varios hoteles flotantes similares que ofrecen alojamiento barato a los comerciantes de la región.