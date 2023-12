Un niño se "enfrentó" a Papá Noel por carta y se hizo viral

santa tiktok.jpg

"Querido Santa, estoy escribiendo el día después de Navidad y estoy muy triste, porque solo recibí uno de los dos regalos que te pedí. Ya que te comiste mis galletas, voy a asumir que el regalo que falta, es un error. Voy a darte una semana para arreglar esto" escribió el niño Jeremy a Papá Noel, con una inocencia que generaba ternura y mucha risa entre los usuarios de Tiktok.

Las cosas no quedaron ahí, sino que Papá Noel le respondió: "Lamento que estés decepcionado. Pediste dos regalos muy caros y Santa solo pudo hacer uno. Debes ser más agradecido por lo que tienes, que por aquello que no. Si seguís quejándote, no me queda otra opción que añadirte a la lista de niños malos". Tras la respuesta, la batalla pasaría a niveles mayores, enfrentando de la peor manera al niño con el hombre de barba.

Sin ningún tipo de pelos en la lengua, el niño que se hizo viral en Tiktok se enojó y le contestó a Papá Noel con todo: "Querido panzón. Tus amenazas no me asustan. He jugado tu juego y no me sorprendiste. Voy a darte una semana para que termines de pagar. No me importa que tan caro sea, tenés duendes esclavos que hacen todo. Vos sos malo por tener esclavo". Tras una nueva respuesta de Santa tratándolo como un mal niño, Jeremy cerró esta historia asegurando que ahora es él quien está en la lista negra del pequeño, y le advirtió que tenga miedo porque es "lento y fácil de matar con galletas envenenadas".

El video con las cartas se hizo viral en Tiktok y logró recorrer todo el mundo, tentando a los usuarios de la aplicación china, quienes festejaron el coraje del pequeño.