Un niño de 6 años terminó internado tras la caída de un árbol mientras jugaba en Las Heras

Notti médica 1.jpg El niño herido tras la caída de un árbol permanece en observación en el hospital Notti. Foto: Diario UNO / Nicolás Rios

El niño fue derivado al hospital Notti

Ante la desesperación de los familiares y vecinos, el niño fue trasladado de urgencia en un primer momento al Hospital Carrillo. Allí, los médicos de guardia le brindaron las primeras atenciones para estabilizarlo, pero debido a la complejidad de las lesiones en su columna y tórax, se decidió su derivación inmediata al hospital Notti.

En el nosocomio pediátrico de referencia, los profesionales asistieron al pequeño y le diagnosticaron "politraumatismos por aplastamiento".

Estado actual del pequeño

Vecinos de la zona ya habían manifestado preocupación por el estado de algunos ejemplares del arbolado público en las inmediaciones. Este incidente reavivó el reclamo por las tareas de poda y mantenimiento preventivo en los barrios del departamento.

Fuentes médicas informaron que, a pesar de la espectacularidad del accidente y la gravedad de los golpes recibidos, el nene se encuentra internado y estable, bajo observación rigurosa para evaluar la evolución de sus lesiones internas durante las próximas 48 horas.

No es la primera vez que ocurre este tipo de accidentes. Hace menos de un mes a un niño se le cayó un portón encima en su casa de Luján.