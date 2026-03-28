Niño sufrió un traumatismo de cráneo luego de que un portón se le cayera encima en Luján de Cuyo

Una chica de 15 años fue apuñalada en una pelea y quedó internada en el Hospital Notti El niño ingresó este viernes cerca de las 22 a la guardia del Hospital Notti.

La información que se tiene del estado de niño hasta el momento es escasa. Solo se sabe que fue diagnosticado con politraumatismo craneal y que permanece internado en el hospital.

El accidente ocurrió cerca de las 21.40 del viernes, cuando la Policía de Mendoza fue alertada de que el niño ya era trasladado en un auto particular al hospital pediátrico de Guaymallén.