Niño sufrió un traumatismo de cráneo luego de que un portón se le cayera encima en Luján de Cuyo

Un niño de 7 años fue internado de urgencia en el hospital Notti luego de recibir el impacto de un portón que se le cayó encima. El grave accidente ocurrió en una vivienda ubicada en la calle San Martín al 5.900 de Luján de Cuyo.
La información que se tiene del estado de niño hasta el momento es escasa. Solo se sabe que fue diagnosticado con politraumatismo craneal y que permanece internado en el hospital.
El accidente ocurrió cerca de las 21.40 del viernes, cuando la Policía de Mendoza fue alertada de que el niño ya era trasladado en un auto particular al hospital pediátrico de Guaymallén.