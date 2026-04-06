Un reciente modelo tridimensional aporta nueva evidencia sobre la evolución futura del vínculo entre Europa y África. El estudio plantea que ambos continentes, actualmente separados por el Mar Mediterráneo, se encuentran en una trayectoria de convergencia sostenida.
Un modelo 3D revela que el continente de Europa volverá a unirse con África muy pronto geológicamente hablando
Un modelo 3D anticipa la convergencia entre el contiente de Europa y África en escalas de tiempo geológico
la aparente estabilidad del mapa actual se revela como transitoria, subrayando el carácter dinámico del planeta y la inevitabilidad de transformaciones de los continentes que, aunque imperceptibles a escala humana, resultan fundamentales en la configuración futura de la Tierra.
Un modelo 3D revela que el continente de Europa volverá a unirse con África muy pronto geológicamente hablando
En ese sentido aparece el Estrecho de Gibraltar, un punto clave que hoy separa Europa de África y conecta el Mediterráneo con el Atlántico. Un reciente modelo 3D, desarrollado por equipos científicos europeos, sugiere que este paso podría desaparecer en el futuro geológico, cerrándose lentamente hasta unir ambos continentes.
Lo que plantea el estudio no es un evento repentino, sino un proceso profundo. Bajo el estrecho existe una zona donde la placa africana comienza a hundirse bajo la euroasiática. Este fenómeno, conocido como subducción, genera una presión constante que, con el tiempo, podría cerrar el paso de agua.
La importancia de este estudio
La simulación permite observar algo que de otro modo sería invisible, cómo esa “fricción” entre placas puede reorganizar toda la región. No solo desaparecería el estrecho, también cambiaría la dinámica del Mediterráneo y del Atlántico, afectando incluso la actividad sísmica en zonas cercanas como la península ibérica.
Una de las claves del hallazgo es que esta zona entre los dos continentes no está muerta, como se creía, sino en una especie de pausa. El modelo muestra que puede reactivarse y expandirse hacia el Atlántico, iniciando un proceso mayor, el cierre progresivo de parte de ese océano.
Ahora bien, cuando los científicos hablan de que ocurrirá “pronto”, no lo hacen en términos humanos. Este cambio se proyecta en decenas de millones de años, alrededor de 20 millones según algunas estimaciones, un tiempo en el que los continentes siguen moviéndose apenas unos centímetros por año.