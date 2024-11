Un mágico y escondido pueblo de Argentina fue elegido entre los más lindos del mundo

iruya 3.JPG Iruya, destacado en el mundo

La selecta lista estuvo a cargo de Condé Nast Traveler, un prestigioso sitio internacional de viajes que lanzó The 50 most beautiful smalls towns in the world (que traducido es los 50 pueblos más hermosos del mundo). El pueblo de montaña quedó seleccionado entre ciudades espectaculares de todos los continentes y la distinción es más que merecida.

Cómo llegar a Iruya, el pueblo mágico que se destaca en el mundo

Se estima que llegar a Iruya en colectivo requiere de unas 4 horas de viaje, lo que supone todo un esfuerzo, aunque el premio al llegar es impagable. Una verdadera belleza. Desde Humahuaca, Jujuy, Purmamarca o Tilcara, se llega. Según los más experimentados, lo más cómodo y económico es viajar desde Humahuaca.

TE PUEDE INTERESAR: El "caribe" argentino: cómo llegar a la playa paradisíaca de arena blanca y agua turquesa

Iruya es un pueblito ideal para conocer a pie y en poco tiempo. "Parece colgado de una montaña", según reza el sitio oficial de turismo de la provincia.

iruya 2.JPG

Impresionante paisaje, gente amigable, un clima que invita a relajarse con gastronomía autóctona al alcance. La presencia de cóndores y la visa impresionante que ofrece el altiplano andino son solo algunos de los aspectos destacados de Iruya, una joya argentina.