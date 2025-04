Un jesuita mendocino describió a Francisco como el papa que rompió moldes

“Lo vi personalmente por última vez en diciembre de 2012. Era arzobispo de Buenos Aires y estaba cerca de cumplir los 75 años, edad de retiro de los obispos. Lo fuimos a visitar con otro jesuita que iba a asumir como superior nacional. Nos habló de sus planes para la jubilación: irse a vivir al barrio de Flores, donde había nacido, para colaborar en una parroquia y residir en un hogar de adultos mayores. Lo contaba con alegría, como quien se da un gusto. Cuando lo eligieron Papa, pensé en lo lejos que había quedado esa sencilla jubilación”, repasó.

Una imagen de este lunes del sacerdote jesuita Alfonso Gómez. Adelante, la foto del Papa..jpg Una imagen de este lunes del sacerdote Alfonso Gómez. Adelante, la imagen del papa Francisco. Gentileza

“No me sorprendieron sus primeros gestos como pontífice. Como ese instante inolvidable en el que, apenas asomado al balcón de San Pedro, pidió humildemente la bendición del pueblo. Su cercanía con las personas más vulnerables no era nueva: era la continuidad de un estilo de vida profundamente expresivo, aunque muchas veces hablara en voz baja. Pero una voz baja que no restaba autoridad: al contrario, obligaba a escuchar con más atención”, completó.

“En estos años el Papa nos alentó mucho como jesuitas”

“En estos años, nos alentó muchísimo como jesuitas. En cada encuentro con la compañía nos hablaba con un lenguaje muy nuestro. En la Congregación General 36, por ejemplo, nos animó a pedir con intensidad la consolación. Sentíamos que nos comprendía con el corazón. Y también nos sentimos muy identificados con sus llamados a evangelizar, como en la encíclica La Alegría del Evangelio, cuando invita a cuidar la casa común o a vivir la fraternidad en su última encíclica”, repasó.

Gómez cerró: “Lo que sembró Francisco es un bien que trasciende a los jesuitas, y alcanza a toda la Iglesia. Pero también nos dejó huellas propias. Por ejemplo, en su encíclica sobre el Sagrado Corazón comienza diciendo que el primer capítulo está basado en notas inéditas de un jesuita mendocino, Diego Fares. Para nosotros, ese detalle es una señal poderosa que nos impulsa a seguirlo y a leerlo con devoción”.