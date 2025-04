La muerte del papa Francisco causó sorpresa y llenó de emoción a los hogares católicos mendocinos

El día anterior, Robinson se había acostado muy tarde. Por la tarde, lo había visto en televisión dando la tradicional bendición dominical desde el Vaticano. “Me puse contento. Sabíamos que tenía problemas de salud, pero parecía estar mejor”, relató.

Horas después, su hija le envió un mensaje desde España, pero él ya dormía. Y fue entonces Diario UNO quien lo despertó con la noticia que lo dejó sin aliento: “No lo puedo creer”, repetía.

Robinson y el papa francisco.jpg Robinson pertenece a la Pastoral Social y visitó a Francisco en tres ocasiones. Gentileza

Robinson viajó tres veces al Vaticano, pero nunca olvidará la primera. Fue apenas seis meses después de que Francisco fuera elegido papa. “Esa visita fue inolvidable. Estuvimos en Santa Marta con mi esposa. Veníamos de una relación cercana, previa, de Buenos Aires. Fue muy emotivo”, recordó.

También trajo a la memoria una convención de la Pastoral Social en Mar del Plata, justo antes de que Bergoglio partiera rumbo a Roma. Allí, con tono premonitorio, se despidió del grupo con unas palabras que hoy resuenan distinto: “Recen por mí y recen para que vuelva pronto”. Robinson cuenta que, por entonces, todos bromeaban con él. “Nos repetía que sería imposible que lo eligieran papa, por ser argentino y jesuita”, recordó.

Los fieles mendocinos que amanecieron con la noticia del papa

Así como Robinson se sintió conmovido, desde distintos rincones de Mendoza comenzaron a llegar voces y testimonios que reflejan la huella imborrable de Francisco en la comunidad.

Elizabeth sosa.jpg Elizabeth Sosa en una de las procesiones de San Cayetano, en Godoy Cruz, donde es ministra extraordinaria de la iglesia. Gentileza

Elizabeth Sosa, ministra extraordinaria de la comunión en San Cayetano y secretaria en esa parroquia y también en Nuestra Señora del Rosario de Pompeya, dijo conmovida: “Me desperté con la noticia de que el papa Francisco, quien tanto me enseñó, ha vuelto a los brazos del Padre. Tal como la lluvia cuando llega a la tierra, ha pasado dejando una hermosa huella en mi vida. Su legado es inmenso. Para mí, como mujer católica, su mirada de ternura, validación y misericordia será para siempre invaluable”.

Mariela Zavaroni, católica practicante y vecina del barrio Dalvian, también se sorprendió al enterarse. No dudó en compartir una oración en sus grupos por el eterno descanso del pontífice. Recordó que junto a su esposo, Fernando Ghellinaza, habían viajado al Vaticano ocho años atrás. “Lo vimos desde muy cerca en la Plaza San Pedro, saludando al público. Fue emocionante. Hoy siento una gran tristeza, y me duele que no haya podido visitar la Argentina”, reflexionó.

mariela zavaroni y su esposo.jpg Mariela Zavaroni es católica y practicante. Aquí junto a su esposo Fernando Ghellinaza en Luján. Gentileza

“Si bien ya estábamos preparados para su partida, verlo salir este domingo a la Plaza San Pedro nos dio cierta esperanza. Se detuvo, bendijo a unos niños… fue un gesto tan suyo”, rememoró. Y agregó con fe: “Hoy tuvo su Pascua Francisco. Demos gracias por su vida y su legado. Lo dio todo para llevarnos a Dios. Su mensaje de fraternidad universal fue un adelanto del Reino de los Cielos. ¡Gracias, papa Francisco!”.

"Estoy muy consternada por la muerte del Papa Francisco"

Gilda Giacovino, devota de San Cayetano, también quiso dejar su testimonio: “Estoy muy consternada. Lo quise y lo quiero muchísimo al Papa. No comparto sus ideas políticas, pero como ser humano lo respeto profundamente. Era nuestro, era argentino, una persona volcada a los pobres. Siento un gran dolor. Confiaba en su recuperación, en que podía seguir haciendo mucho por la gente. Estoy segura de que descansa en paz”.

Papa2.jpg

El artista mendocino José Lardone, que pinta con vino Malbec, recordó que uno de sus cuadros llegó a manos del Papa. “Fue tremendo enterarme de su muerte. Me reconforta saber que en el Vaticano hay una obra realizada con vino de Mendoza, recibida por él. Que descanse en paz, papa Francisco. Los caminos que toma la vida son increíbles”.

Desde San Pablo, Brasil, el sacerdote mendocino Andrés Gustavo Marengo, coordinador de la Pastoral de la Zona Norte, expresó su pesar: “Me enteré a través de los medios y de Vatican News. Sabíamos que tenía 88 años, pero supo vivir hasta el último día. Anunció con su vida, con sus palabras, con sus gestos, incluso estando hospitalizado”.

El sacerdote Andrés Gustavo Marengo.jpg El sacerdote Andrés Gustavo Marengo es mendocino y está radicado en San Pablo, Brasil. Gentileza

“Ha muerto en la Pascua. Fue un hombre que anunció la alegría del Evangelio, dedicado a la Iglesia por amor. Nos deja el mensaje de una Iglesia que debe renovarse, sacudirse el polvo de las cosas antiguas, buscar nuevos desafíos. En su fragilidad, mostró la fortaleza de Dios”, concluyó.

"Hoy es el día más triste de mi vida", dijo un docente de Godoy Cruz

Desde Godoy Cruz, el profesor Gustavo Adolfo Gerlero redactó en sus redes sociales: "Hoy es el día más triste de mi vida. Dios llamó al Papa Francisco a su lado. Francisco, descansá en paz. Es una gran pérdida mundial. Dios lo va a recibir con sus brazos abiertos. Q.E.P.D.", expresó.

Francisco, "el papa del fin del mundo", fue también el Papa que llegó al corazón de miles de mendocinos. Y en palabras de Robinson, quien se enteró de su partida de la forma más inesperada, desde su casa de San Rafael: “Hoy lloramos al amigo, pero celebramos la vida de un hombre que cambió a la Iglesia para siempre”.