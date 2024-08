Un informe de la UCA reveló que el 52% del Gran Mendoza es pobre, unos puntos por debajo de la media nacional

pobreza en mendoza.jpg Los niveles de pobreza en la mayoría de las regiones urbanas del país superan el 50%.

El dato de Mendoza

En el Gran Mendoza, más de la mitad de sus habitantes son pobres; en concreto, el 52,5%. Mientras que la indigencia alcanzó el 14,2% durante el primer trimestre del año. A nivel país, el cuarto trimestre de 2023 la pobreza era del 45,2% y la indigencia del 14,6%.

Entre las causas del empobrecimiento del país, el documento de la ODSA-UCA expuso que "la economía argentina en el primer trimestre de este año tuvo una profundización de la caída en la actividad que alcanzó una variación interanual de -5,1% del PBI, asociada al impacto de las medidas de shock del programa económico del nuevo gobierno nacional, en el marco de una inestabilidad económica previa y un proceso recesivo de largo plazo".

►TE PUEDE INTERESAR: Confirmaron que es de Honoria Jorge el cuerpo encontrado en Tunuyán

Las tasas de indigencia y de pobreza habrían llegado a su techo

A partir de abril las variaciones tanto de la Canasta Alimentaria como de la Canasta Total fueron por debajo de la inflación, "dato que podría estar dando buenos indicios para los próximos meses en materia de indigencia y pobreza si se logran mejoras reales en las remuneraciones y haberes de la seguridad social", advierte el informe del ODSA-UCA, que proyectó que "las tasas de indigencia y de pobreza habrían llegado a su techo durante el primer trimestre del año, comenzando lentamente a descender a partir de abril".

De todos modos, avizoran un panorama incierto debido a que "este mejoramiento en los principales indicadores de actividad podría ser una excepción en caso de que el gobierno decida retomar el programa de estabilización vía una mayor recesión".

Agustín Salvia, director del ODSA, analizó para el diario Infobae que "más del 44% de los trabajadores residen en hogares pobres", pese a "la sustantiva mejora que registraron la Asignación Universal por Hijo y las transferencias por Tarjeta Alimentar durante los primeros tres meses del año".

Pobreza en Argentina.webp De acuerdo al informe del ODSA-UCA, más del 44% de los trabajadores argentinos residen en hogares pobres.

Salvia destacó con preocupación que "7 de cada 10 niños viven en un hogar pobre" en Argentina; mientras que 3 de cada 10 lo hacen en un hogar indigente, es decir, con ingresos que no cubren el valor de una Canasta Básica Alimentaria.

El ingreso promedio per cápita del total de la población alcanzó los $233.695 en el primer trimestre de 2024, mientras que el mismo ascendía (en valores constantes) a $295.128 un año atrás; de acuerdo a las estadísticas que publica el informe del Observatorio de la UCA. Y es por ello que considera: "En un contexto en que tanto los cambios ocurridos en los ingresos laborales como en los no laborales fueron insuficientes para compensar el elevado crecimiento de la canasta básica alimentaria y no alimentaria, se evidencia una pérdida significativa de ingresos reales".

►TE PUEDE INTERESAR: Duplicaron controles en los micros y detectaron que el 4% de los pasajeros intenta colarse

Pobreza en el país: ¿lo peor ya pasó?

En promedio, la población perdió alrededor de un 20% de poder adquisitivo durante el primer trimestre del 2023 y el primer trimestre del 2024.

En un escenario de elevada inflación, entre las conclusiones del ODSA-UCA está el hecho de que los hogares argentinos perdieron capacidad de consumo, alejándose -sobre todo en los estratos más bajos- de los requerimientos básicos para la subsistencia.

Así también, las estimaciones llevan concluir que las clases medias de trabajadores semicalificados pasaron a formar parte de los "nuevos pobres". Y el deterioro fue aún más crítico en los hogares de estratos más bajos, dependientes de programas sociales o empleos informales, donde amplios segmentos que eran pobres cayeron en la indigencia.

Observatorio Nota_Investigacion_5_07.pdf

El período 2023-2024 se caracteriza así por un deterioro del bienestar, pero diferenciado al interior de la estructura social, indica el estudio del Observatorio de la UCA. "Todos pierden, pero los estratos más bajos pierden más en términos absolutos y relativos, dando lugar a una profunda caída del bienestar económico y a una distribución de los ingresos más regresiva", concluye el informe.

Y para finalizar, el estudio publicado por la UCA reflexiona: "A medio año de un cambio político, algunos signos parecen mostrar que lo peor de la crisis habría pasado. Sin embargo, dada la alta inestabilidad sistémica que nos atraviesa, no es evidente que la vida económica y social comience a transitar por un sendero de efectiva recuperación. Incluso, también cabe la posibilidad de que se desaten nuevos y mayores desequilibrios; en particular, en materia de empleo, desempleo y marginalidad social".

►TE PUEDE INTERESAR: El Gobierno oficializó el aumento por decreto para los médicos tras los rechazos de AMPROS