Duplicaron controles en los micros y detectaron que el 4% de los pasajeros intenta colarse

►TE PUEDE INTERESAR: Más de mil mendocinos perdieron su licencia de conducir por manejar borrachos y otras faltas graves

Colectivos - Micros - Tarjeta SUBE - Tarifa - Boleto (5).jpg Los días de la semana hay 800.000 transacciones en el transporte público. Foto: Fernando Martinez/ Diario UNO

Borrego advirtió que haber llegado a 2.000 controles diarios es un número muy importante al cual se llegó gracias a una mejora en las herramientas de software.

El sistema tiene 300.000 usuarios diarios por lo que estas auditorías representan un 0,5% y se realizar desde las 5 a las 22.30 en los últimos horarios, que es donde se nota más la ausencia del pago del boleto.

UNO pudo verificar el no pago del boleto a última hora sobre todo, en donde los pasajeros se quedaron sin saldo y piden autorización al chofer para viajar. Otros se hacen los distraídos y ante la multitud en los horarios pico no pasan la SUBE.

En el Metrotranvía es muy frecuente observar el no pago, donde el chofer está separado por una cabina de los usuarios y no puede divisar si pasan la tarjeta por el visor o pasan sin presentarla.

sube escolar mendotran.jpg Desde Transporte manifestaron que son el 4% de los usuarios no pagan el boleto y se mantienen los niveles históricos, no lo atribuyen a la crisis sino a una avivada.

►TE PUEDE INTERESAR: Los venezolanos en Mendoza y lo que queda de esperanza cuando un país se derrumba

Los usuarios siguen optando por viajar en colectivo por ser un transporte muy económico

En promedio hay 800.000 transacciones por día hábil, cifra muy similar a las que se realizaron en 2023.

“Tenemos una demanda que se mantiene. Eso lo vamos evaluando día a día y mes a mes porque no hubo modificaciones. No obstante, son permanentes los estudios sobre la calidad del servicio, las frecuencias a partir de consultas y reclamos de los usuarios para seguir con esta demanda porque el transporte público sigue siendo más conveniente que otros, desde el punto de vista económico”, dijo Borrego.

El 18 de julio se puso en vigencia un nuevo incremento de la tarifa que quedó en $ 650 para el servicio urbano, mientras que otros servicios como el diferencial cuesta más de $ 1.000.

Desde el Gobierno de Mendoza sostuvieron que la tarifa sigue por debajo de la media nacional que se ubica por encima de los $ 800 y en "ciudades como Rosario y Córdoba con valores que alcanzan a los $ 940. Según el informe de AAETA, la asociación que nuclea a los prestadores de servicio en todo el país, en la actualidad hay varios centros urbanos de Argentina con un boleto por encima de los $ 1.000".

Avivada o síntoma de la crisis

Los inspectores de las empresas de transporte y los del Ente de Movilidad realizan las inspecciones, y también hay otras en conjunto con la Policía para solicitar documentación a bordo de la unidad.

Ante el no pago del pasaje, el inspector solicita que se realice en el momento y si no el pasajero debe descender del micro.

“En la mayoría de los casos no hay problemas. Los usuarios pagan el pasaje en el colectivo. Muchas veces por viveza no pagan porque se detecta que tenían el saldo. En el caso de que no quiera abonarlo se tiene que bajar”, observó.

Y subrayó: “Una persona que viaja entre dos y tres veces en colectivo tiene un descuento por el trasbordo gratuito dentro de los 90 minutos y del total de las transacciones que se realizan en el transporte público el 60% tiene algún tipo de descuento”. Sólo el 40% paga el total del pasaje.

Muchos pasajeros son sorprendidos sin haber pagado. Pero al revisar su tarjeta sí tienen saldo

Borrego volvió a insistir en que los controles mismos que se realizan demuestran que la gente que no paga lo hace por "viveza" y no porque no tenga el dinero.

"Cuando son sorprendidos por los inspectores se demuestra que esa persona ya tenía la predisposición a no pagar el pasaje, porque tenía saldo. La estadística marca que la mayoría de los usuarios renueva su beneficio con el abono, por ejemplo, para no tener mayores problemas", apuntó.

La provincia aporta el 100% del subsidio del boleto

El funcionario reconoció que del 2023 la Nación sólo transfirió tres meses del 2023 y nunca se hizo efectivo el pago de lo adeudado y que había sido comprometido en su momento por el ministro de Economía, Sergio Massa.

“Hoy la provincia no está recibiendo ese 10% de subsidios nacionales y está haciendo un esfuerzo muy importante para mantener estos valores de tarifa. Para Mendoza el transporte público es una política de Estado en Mendoza, teniendo en cuenta una gestión ordenada”, recalcó.

Y sumó: “Más allá de las actualizaciones el boleto de Mendoza es uno de los más económicos del país”.

►TE PUEDE INTERESAR: Hallaron un cuerpo en Tunuyán y realizan los peritajes para saber si se trata de Honoria Jorge