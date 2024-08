Hallaron un cuerpo en Tunuyán y realizan los peritajes para saber si se trata de Honoria Jorge

Según comentaron fuentes de la Policía, al cuerpo lo hallaron en medio de la ciénaga en avanzado estado de deterioro y esperan que familiares de Honoaria puedan reconocer algunas prendas.

Honoria Jorge, de 87 años, se fue de su casa de Tunuyán y su familia todavía no supo más de ella. Su nieta Yanina Coria contó que la mujer sufría de depresión y muchas veces había manifestado que no quería vivir más. A pesar de esto, la mujer no fue encontrada y su desaparición es un misterio para sus allegados y pesquisas.