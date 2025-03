Un hombre ganó tres jackpots en un casino, pero tuvo que esperar por su premio durante 18 meses

Es que según la regulación de la OFAC, los ciudadanos cubanos deben demostrar residencia legal fuera de la isla, ya sea mediante una tarjeta de residencia permanente en Estados Unidos, un pasaporte estadounidense o la ciudadanía de un tercer país. En ausencia de esos documentos, cualquier pago queda bloqueado, incluyendo salarios, premios o transferencias.

Por lo tanto el mensaje del ganador cubano fue: "Si no tienes documentos, no juegues". Ahora el hombre podrá cumplir su sueño de volver a Cuba a visitar a sus familiares: "Con ese dinero voy a ver a mi mamá y a mis hijos; hace 16 años que no los veo. Me dan ganas de llorar".

Casino Estados Unidos.jpeg El casino, finalmente, pagó el premio al destrabarse la situación del hombre cubano.

Desde el casino informaron que pagaron la totalidad de los premios

El gerente general del Seminole Classic Casino, Edward Aguilar, confirmó el pago a Cardoso explicando que su deber es seguir y respetar las regulaciones federales: "Estamos muy contentos de confirmar que le pagamos al Señor Cardoso sus ganancias, que totalizaron más de $6,000, después de que nos proporcionó los documentos de identificación requeridos".

Además, aclaró que el casino paga todos los premios, a menos que las normas del Departamento del Tesoro lo impidan explícitamente. Lo vivido por Cardoso ya había sucedido en el año 2019 cuando un cubano llamado Gabriel Díaz Gato ganó 3.950 dólares en una máquina tragamonedas, pero al no poder acreditar su residencia en Estados Unidos perdió el premio.

