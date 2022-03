Un guía mendocino y el sueño de concretar una hazaña en el Aconcagua, a 40 años de la guerra de Malvinas

A pesar de trabajar hace 20 años en el cerro más alto de América, no fue nada fácil conseguir las autorizaciones necesarias: "Fue una gestión burocrática compleja. Más de 2 meses debido a que había resolución del gobernador Rodolfo Suarez que solapaba la actividad en el Parque Aconcagua por esta situación de la pandemia. Eso fue complejo y se fueron estirando los plazos".

mariano vazquez 2.jpg Mariano Vázquez tiene 40 años, está casado con una médica deportóloga con quien tiene dos hijos de 4 y 8 años. Además, en su bitácora tiene 45 cumbres en Aconcagua.

Mariano tiene este plan en su cabeza hace mucho tiempo, hasta que el año pasado comenzó a darle forma. Tenía como objetivo hacerlo cuando terminara su última expedición en Aconcagua: "Iba a terminar de trabajar 5 de febrero e iba a tener una brecha de 10 días para hacerlo, pero yo vivo de esto, y después de un año sin temporada no podía decirle que no a mi trabajo", y lo postergó un poco más.

Después de lograr darle forma al proyecto y poder englobarlo en un récord, las autoridades Ambiente le dieron el Ok: "Hace una semana tenemos la luz verde y todos los permisos necesarios. Hoy por hoy estamos listos a la espera de una ventana buen tiempo, sin perder el foco en la meta".

La ventana y la salida

"Revisamos el pronóstico mínimo dos veces por día. Un amigo, al que ya le decimos Meteorólogo, revisa todos los días 5 o 6 pronósticos para evaluar las posibilidades. Hasta anoche se veía que lunes todavía hay un pico de viento muy fuerte en altura. Parece que el martes empieza a bajar, el miércoles podemos hablar de un día más ameno, el jueves y viernes serán días amenos también, y posiblemente ahí podamos hacerlo. Estamos atentos día a día", aseguró Mariano, y bromeó: "Como dice un amigo, estamos adobando la paciencia de manera grosera".

Esa ventana de buen tiempo tiene que durar como mínimo 50 horas, que es el tiempo que Mariano calculó que le llevará hacer la travesía. "Matemáticamente serán entre 45 y 50 horas. Pudiendo no ser así y quizás sin llegar a la cumbre. Es una realidad", expresó el deportista.

- ¿Cómo es el plan de este desafío?

- La salida está pensada entre las 12 y las 14 desde el Kilómetro 0, para llegar entre las 22 y las 23 a Horcones. Ahí dejo la bici y hago la primera parada grande, de unos 45 minutos o una hora como mucho, y empezamos a subir. En Plaza de Mulas es la segunda parada como la anterior para comer algo, hidratar, descansar unos minutos y seguir directamente hasta la cumbre. Bajar, hacer las mismas paradas que en la subida, y salir de Horcones con la bici alrededor de las 2 o 3 de la madrugada y llegar al Kilómetro 0 alrededor de las 12 del mediodía.

- Sería justo para el 2 de abril, el día de los veteranos y caídos en Malvinas...

- Ni que lo hubiera planeado. La vida misma nos llevó a esto. Hay grandes chances que el 2 de abril esté volviendo.

Hijo de un combatiente de Malvinas

Mariano Vázquez nació el 11 de marzo de 1982. "Me bautizaron a los 2 días, como se hacía antes, y mi viejo, José Daniel Vázquez, se fue el 20 de marzo para el puerto San Julián, donde se apostaron ellos. Mi papá era Teniente, y era piloto de Mendoza de los A-4C de la IV Brigada Aérea, hizo varias misiones en Malvinas y falleció en combate el 30 de mayo en el ataque al portaviones HMS Invincible".

teniente jose daniel vazquez malvinas.jpg José Daniel Vázquez murió el 30 de mayo de 1982, a dos meses del nacimiento de su último hijo, Mariano.

Si bien no tiene ningún recuerdo junto a su padre, Mariano aseguró: "Vivo Malvinas con un orgullo tremendo, y hoy yo quise decidir mi homenaje. Muchos me dicen que esto lo hago para darle un cierre, pero no es así. Uno vive con esto, y lo trato de vivir con la mejor energía, no tengo un pesar".

"Tengo dos hermanos más, de 44 y 43 años. El mayor tiene algunos recuerdos con mi papá", contó y agregó que años más tarde de la muerte de José Daniel Vázquez, su madre volvió a estar en pareja y se casó.

teniente jose daniel vazquez malvinas 3.jpg Mariano aseguró que no tiene recuerdos junto a su padre, pero que vive Malvinas con mucho honor.

Un poco más sobre su vida

Vivió toda su infancia en Luzuriaga, Maipú, e hizo la primaria y secundaria en el colegio Padre Vázquez. Desde los 14 años comenzó a andar por montañas y a los 17 años hizo su primera cumbre en Aconcagua. "Mientras mis compañeros de colegio se fueron de viaje de egresados, yo me fui a Aconcagua. Mi vieja no lo podía creer, no entendía nada".

Cuando terminó la secundaria comenzó a estudiar Educación Física y Guía de Montaña, pero al año se dio cuenta que la primera carrera no era lo que quería, por lo que siguió para ser guía y le sumó la carrera de kinesiología, "pero nunca trabajé de eso", aseguró.

A los 20 años comenzó a trabajar de guía en Aconcagua, y hace 4 años que pertenece al staff de la empresa Grajales Expeditions, una de las empresas más importantes que trabaja todas las temporadas en Aconcagua.

mariano vazquez.jpg

Actualmente vive en Guaymallén junto con su esposa Yemina Fiorentino, quien es médica deportóloga. Están juntos hace más de 20 años, llevan 12 años casados y tienen un hijo de 8 años y una nena de 4 años.

- ¿Cómo viven ellos todo esto?

- La familia lo sufre. El año pasado me fui un mes a Estados Unidos con una expedición durante un mes y cuando intentamos volver, nos enteramos que había cupo limitado para los argentinos que querían regresar al país. Estuvimos 25 días varados. Íbamos a la casa de amigos, dormíamos en las terminales, como los adolescentes. Al final estuve dos meses afuera con una incertidumbre exagerada. No había nada claro, tenías que llamar al 0800 para conseguir un vuelo, sino nadie te iba a llamar.

Hace varios años que siempre hago lo mismo como guía de expediciones en Aconcagua que duran entre15 a 20 días. Actualmente estoy haciendo 3 viajes. Después de cada uno quiero descansar más días, estar en casa más tiempo. Llegué a hacer hasta 5 viajes. Más de una vez llegaba a casa y al otro día me volvía a ir. Uno piensa que ponés todo en pausa, pero esto acá sigue girando.

- ¿Y tu mamá?

- Mi vieja lo sufre, las fotos de Alaska no las quiere ni ver. '¿Hacía mucho frío?' siempre me pregunta. Es madre, va por ahí. Igual sabe que si no es hoy, es mañana. Y mis hermanos también están ahí a pleno con el empuje.

- ¿De dónde nació esta idea de este récord?

- Soy fanático del entrenamiento y desafíos, de carreras de aventura. Ya estuve 70 horas en actividad. Entiendo lo que me propongo más allá que salga. Hace muchos años le vengo buscando la vuelta y este año, por algo que calculo que terminó de empujar fue que se cumplen 40 años de Malvinas, y me dije basta, se acabaron las excusas, se hace ahora.

El ciclomontañismo, por llamarlo de alguna manera, tiene su historia en mí también. No es la primera vez que intento subir un cerro de esta manera, pero este año mucho más en cuanto a preparación física y mental.

Desafío 0-7000 Mariano Vázquez

El apoyo de la Fuerza Aérea

"Es como nuestra segunda casa, siempre hay un amor muy grande, y siempre nos reciben de una manera tremenda", contó el hijo del piloto que murió en pleno combate en Malvinas.

teniente jose daniel vazquez malvinas 2.jpg En la IV Brigada Aérea la familia Vázquez se siente como en su segunda casa, donde son recibidos siempre con mucho amor.

"Tengo un amigo ahí y en un momento charlando con él me dijo: 'Venite a la Brigada y lo charlamos'. Está el apoyo incondicional de ellos. Es increíble como luchamos con tanta burocracia, pero al mismo tiempo fueron apareciendo cosas buenas", reveló Mariano.

De esta forma, y ante cualquier eventualidad en la travesía, el guía mendocino contará con la búsqueda y rescate de los grupos Lama de la Fuerza Aérea que se sumó al proyecto.

"Si no hubiese sido por la cantidad de gente con tanta energía que me está ayuidando, me hubiese sido imposible este proyecto. No es tan fácil. Hay muchos detalles, muchas cosas", reflexionó Mariano.

La logística

"Lo nuestro es todo a pulmón. Logré que se sumen sponsors, que siempre es complejo. Me van a acompañar Grajales Expediciones, Ansilta, Axion, y un par más que se sumaron", detalló Mariano y agregó que desde su cuenta de Instagram @marianitovazquez se va a poder hacer un seguimiento en vivo de su travesía con un rastreador satelital que llevará con él todo el tiempo.

En cuanto al entrenamiento, sostuvo que hay cosas que en este tiempo de espera no puede perder: "La aclimatación, que es la adaptación del cuerpo a altura. El objetivo es perderlo lo menos posible, por eso me voy a Vallecitos a dormir en altura como estímulo".

mariano vazquez 4.jpg No es la primera vez que Mariano se expone a una carrera extrema. indicó que ya estuvo 70 horas sin parar en otra travesía.

"La parte física no te puede fallar, no podés llegar acalambrado a Potrerillos cuando te faltan 400 km. Y la parte mental pasa a ser la que decide, y por eso hay maneras de entrenarla y trabajarla, de trabajar los momentos duros", agregó.

El día que comience su aventura, saldrá desde el Kilómetro 0 acompañado de dos personas que también irán en bicicleta y pedalearán con él a la par hasta Horcones. Luego subirán hasta Plaza de Mulas, donde habrá otras tres personas, y desde allí partirá Mariano hacia la cumbre con dos de ellos.

A la vuelta hará lo mismo hasta llegar al Kilómetro 0 nuevamente, y concluir la travesía.

Un antes y un después en el Parque

El escándaloso hecho protagonizado en Aconcagua por el entonces Director de Policías, Roberto Munives, junto a su pareja Mónica Delsouc, marcó un cambio para siempre, cuando el funcionario del Ministerio de Seguridad y su compañera decidieron ir a hacer cumbre en la primera quincena de enero.

Para ello utilizaron bienes del Estado y adulterando los permisos requeridos en pandemia, ya que una condición inflexible es que quienes todo el que entre al Parque Aconcagua debe tener el esquema completo de vacunación contra el Covid, pero, luego de la travesía, se supo que la mujer no tenía ni una sola dosis.

"Lo de Munives fue el amplio disparador de complejidad", expresó Mariano, quien sufrió las consecuencias de ese escándalo, ya que tuvo muchas trabas para que autorizaran su proyecto a pesar de trabajar hace 20 años en esa montaña.

"La primera respuesta que me daban era: 'Debe estar complicado por lo de Munives'. Por suerte, los que más se sumaron fue la Municipalidad de Las Heras, el intendente Daniel Orozco, y el director de Deportes Mauricio Ginestar. Incluso, hace unos días hicieron un decreto sobre mi proyecto 0-7000 como de interés departamental", manifestó el deportista.

Pero admitió: "Pensar en algo de Aconcagua era como un fierro caliente".