Un grupo de estudiantes de la UNCuyo tomó un edificio del Rectorado en la víspera de la sesión de Diputados

Wara Aramayo, parte de la Asamblea de Interfacultades, aseguró que "decimos no al veto de la ley del financiamiento. A los diputados de Mendoza les decimos que lo estamos mirando, que no queremos el arancelamiento de nuestra educación, que no vamos a dejar pasar como si nada, que mañana tenemos que ser cientos también movilizándonos si ese veto se acepta".

"Este miércoles a las 12 del mediodía nos convocamos en una concentración en la rotonda de la UNCuyo para seguir luchando, para seguir resistiendo a la hora de la sesión en el Congreso", continuó.

De los 10 diputados por Mendoza, sólo Nieri duda si avalará el veto al financiamiento universitario

La puja política de las últimas horas ha sido furiosa. El gobierno de Javier Milei pelea por tener a los "héroes" suficientes para sostener el veto al financiamiento universitario, pero las cuentas y el poroteo están más que ajustadas: habría 80 diputados nacionales para respaldar el veto y sólo le faltarían 5 voluntades para sostener su postura.

En el caso de los mendocinos, ya Julio Cobos adelantó que votará en contra del veto y puertas adentro del bloque se baraja que Pamela Verasay adopte la misma postura. En su reciente paso por el programa 7D, en Canal 7, la legisladora manifestó que "votará a favor de la educación", dando a entender tácitamente que avalará la ley y no el veto.

De hecho, en las últimas horas circuló en el bloque radical una nota que la decana de la Facultad de Educación de la UNCuyo, Ana María Lourdes Sisti, le envió al presidente de la UCR de Mendoza, Andrés Lombardi. Allí la decana le pide a Lombardi que los diputados de su partido defiendan el presupuesto universitario y le recuerda que un alto porcentaje de docentes y no docentes tienen sueldos por debajo de la línea de la pobreza.

Diputados Nacionales por Mendoza

El resto de los diputados por Mendoza ya tienen sus votos decididos. Los tres libertarios, Mercedes Llano, Facundo Correa Llano y Álvaro Martínez ratificaron su voto de respaldo al veto presidencial.

"Lo primero que hay que dejar en claro es que no estamos en contra de la financiación de la universidad pública, ni de la universidad publica, estamos en contra de que el Congreso sancione una ley sin partida asignada. Es decir, sin explicarnos ni preocuparse de donde saca el Estado el dinero que hoy no tiene", marcó Martínez para argumentar su voto.

E insistió con el principal discurso del oficialismo: "Si los dirigentes políticos que convocan a la marcha quieren mejorar el financiamiento de las universidades, el lugar para discutirlo es el Congreso, durante el debate del Presupuesto 2025. Siempre que se mantenga el equilibro fiscal, como lo vinimos sosteniendo desde un principio, el gobierno nacional no tiene inconveniente en discutir un aumento del financiamiento".

En contra del veto y a favor de la Ley de Financiamiento Universitario votarán también los tres peronistas, Adolfo Bermejo, Martín Aveiro y Liliana Paponet. Ellos sostendrán el voto que le dieron a la ley cuando se discutió en esa cámara.