La rectora de la Uncuyo desmintió cinco "mitos" sobre la universidad pública

CIN comunicado.jpg La imagen con la que comienza el comunicado del CIN que pretende destruir mitos y construir verdades sobre el presupuesto de las universidades nacionales.

"Las universidades inventan estudiantes para cobrar más fondos"

La publicación está compuesta de cinco imágenes con una frase con el sello de "falso". La primera de ellas presenta una declaración de Carlos Torrendell, secretario de Educación de la Nación, quien cuestionó que "las universidades inventan estudiantes para cobrar más fondos".

carlos torrendell.jpg El secretario de Educación de la Nación, Carlos Torrendell.

“Sobre el 38% de los alumnos, no sabemos si están inscriptos en una materia. No está informada su inscripción porque las universidades no lo han informado. Los fondos se reparten de acuerdo a esas polinómicas”, afirmó el funcionario del gobierno de Javier Milei durante una conversación radial con un medio de Buenos Aires.

Sin embargo, el Consejo Interuniversitario Nacional aclaró que, en Argentina, el presupuesto destinado a las universidades no se asigna según la cantidad de estudiantes. En cambio, "se actualiza según el último presupuesto consolidado y tienen en cuenta varios componentes como salarios docentes y no docentes, gastos de funcionamiento e inversión para ciencia y tecnología".

"Los pobres no están en las universidades"

Una frase recurrente en cada gobierno de corte no peronista es: "Los pobres no están en las universidades". Esta afirmación fue pronunciada en 2018 por la entonces gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, durante una reunión con miembros del Rotary Club. Hace unos días, el diputado economista José Luis Espert también reiteró este mensaje.

José Luis Espert y Javier Milei.jpg El economista libertario, ahora diputado nacional, José Luis Espert, junto al presidente Javier Milei.

Sin embargo, según el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el 48,5% de los estudiantes inscriptos en materias para 2024 provienen de hogares que están por debajo de la línea de pobreza.

Además, señalaron que "casi siete de cada diez alumnos de los 2 millones que componen el sistema universitario público argentino tienen padres y madres que no fueron a la universidad: son la primera generación de su familia en acceder a la educación superior".

"No se audita lo que gastan"

Una de las premisas de la gestión del libertario Javier Milei es que el Estado no audita los gastos de las universidades que efectúan con el presupuesto que reciben de la Nación.

Desde su perspectiva, el CIN refutó esta afirmación. "Los gastos de las universidades se componen en un 90% en salarios (registrados) y un 10% en gastos de funcionamiento (servicios públicos, limpieza, seguridad, seguros, reparación y un mínimo equipamiento) que se rinden", aseguraron.

esther sanchez uncuyo universidades.jpg El CIN aseguró que las universidades nacionales son auditadas por distintos organismos públicos.

Además, el CIN destacó que las universidades cuentan con auditorías internas, auditorías externas realizadas por el Congreso de la Nación, y evaluaciones de gestión tanto internas como externas por parte de la CONEAU. Finalmente, el CIN indicó que cada mes presentan al Ministerio de Capital Humano la información sobre personal y presupuesto.

"Los salarios están por encima del sector público en general"

Una de las principales luchas de las universidades públicas es la reivindicación de los bajos salarios que perciben tanto los docentes, en su mayoría especializados en diversas disciplinas y con posgrados, como el personal no docente.

Matemática, una carrera docente promocionada en Mendoza.jpg El CIN denunció que el personal docente y no docente de las universidades sufrió grandes pérdidas de poder adquisitivo en los últimos años. Axel Lloret

Numerosos referentes libertarios aseguraron que los salarios de quienes componen la estructura universitaria son los más altos del sector público. Sin embargo, el CIN sostuvo que los trabajadores universitarios perdieron más que ningún otro asalariado desde diciembre de 2023.

"Los salarios de más del 85% de los docentes de las universidades nacionales están por debajo de la línea de pobreza, mientras que más del 60% de los no docentes se encuentran en la misma situación. La pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores universitarios durante el 2024 fue de más del 30%, concluyeron en este punto.

"La ley de financiamiento universitario atenta contra el equilibrio fiscal"

La ley de financiamiento universitario, aprobada en el Congreso, fue vetada por el presidente Javier Milei en ejercicio de las facultades que le otorga la Constitución Nacional. Lo hizo bajo la premisa de que no aceptarían ningún proyecto de ley que comprometa uno de los ejes de su gestión: el déficit fiscal.

marcha universidad publica- plaza Independencia.jpg Foto: Gentileza UNCuyo

Desde el Consejo Nacional de Investigaciones (CNI) afirmaron: "La Ley de Financiamiento Universitario representa apenas el 0,14% del PBI".

Compararon esta cifra con lo que el gobierno nacional dejó de percibir por la disminución del impuesto a los bienes personales, una medida que benefició a sectores de altos ingresos. Además, señalaron que ese 0,14% podría ser financiado con el superávit financiero anual acumulado.

¿Qué es el Consejo Interuniversitario Nacional?

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) fue creado por decreto del ex presidente de la República Argentina, Raúl Alfonsín, el 20 de diciembre de 1985. El Consejo es una persona de derecho público no estatal que se sostiene, primordialmente, con los aportes que realizan sus miembros.

Durante sus primeros diez años de vida, nucleó, exclusivamente, a las universidades nacionales que, voluntariamente y en uso de su autonomía, se adhirieron a este organismo que organiza las políticas universitarias. A partir de la sanción de la Ley de Educación Superior (1995), se han incorporado los institutos universitarios y las universidades provinciales reconocidas por la Nación.

El CIN tiene funciones, esencialmente, de coordinación, consulta y propuesta de políticas y estrategias de desarrollo universitario y la promoción de actividades de interés para el sistema público de educación superior. Es, además, órgano de consulta obligada en la toma de decisiones de trascendencia para el sistema universitario.

Junto con el Consejo de Rectores de Universidades Privadas (CRUP) y representantes de los Consejos de Planificación Regional de la Educación Superior (CPRES), integra el Consejo de Universidades, que preside la autoridad educativa a nivel nacional.