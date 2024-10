Un gastroenterólogo de Florida revela los 6 alimentos que deberías comer para prevenir el hígado graso

►TE PUEDE INTERESAR: El árbol frutal que crece en Florida, es fácil de cultivar en el jardín y revoluciona la medicina natural

Teniendo en cuenta la información de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, el hígado graso no alcohólico es un tipo enfermedad no está relacionada con el consumo de alcohol y existen dos tipos. La afección simple es cuando hay grasa en el hígado, pero poca o ninguna inflamación o daño en las células de este órgano vital, así que no puede causar demasiadas complicaciones. En cambio, la esteatosis hepática no alcohólica, es cuando hay inflamación, grasa y daños en las células del hígado. Esto puede causar fibrosis, cicatrización del órgano, cirrosis e incluso cáncer.