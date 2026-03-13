Un fuerte temblor sacudió la tranquilidad de este viernes en Mendoza

En un primer informe sobre el sismo, el evento había sido reportado con una magnitud preliminar de 6,3. Sin embargo, tras el análisis de los registros de la red sismológica, el organismo ajustó posteriormente el parámetro a 6,5, actualización que suele realizarse minutos después de ocurrido un temblor, una vez revisados los datos instrumentales.

temblor, chile

Por su parte, Senapred señaló que el temblor fue percibido en las regiones de Atacama, Coquimbo y Valparaíso. En tanto, consignaron que "SHOA indica que las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile".

temblor2

En Mendoza, el temblor se sintió con bastante intensidad y hubo medidas de precaución con protocolos de evacuación en varios establecimientos, como escuelas e incluso la Casa de Gobierno.