¡Se mueve todo!

Un fuerte temblor sacudió la tranquilidad de este viernes en Mendoza

Mendoza fue sacudida por un fuerte temblor, este viernes 13 de marzo de 2026. El sismo fue el la región de Atacama, Chile, con una magnitud de 6.5º

Miguel Guayama
Miguel Guayama
Un fuerte temblor sacudió Mendoza este viernes. El epicentro fue en la región de Atacama, Chile, con una magnitud 6.5.
Un fuerte temblor se sintió este viernes 13 de marzo en Mendoza, preocupando a más de uno. El sismo, según las primeras informaciones, fue en la región de Atacama, Chile. El epicentro del movimiento telúrico fue más precisamente en la comuna de Huasco de esa ciudad, a unos 46 kilómetros de la ciudad de Vallenar.

El Centro Sismológico Nacional de Chile, reportó que el temblor fue en las región de Atacama, en Chile, con una magnitud estimada de 6.5º en la escala de Ritcher.

El fuerte temblor ocurrió a las 10:39 horas y tuvo una profundidad cercana a los 26 kilómetros, según el reporte del organismo.

En un primer informe sobre el sismo, el evento había sido reportado con una magnitud preliminar de 6,3. Sin embargo, tras el análisis de los registros de la red sismológica, el organismo ajustó posteriormente el parámetro a 6,5, actualización que suele realizarse minutos después de ocurrido un temblor, una vez revisados los datos instrumentales.

Por su parte, Senapred señaló que el temblor fue percibido en las regiones de Atacama, Coquimbo y Valparaíso. En tanto, consignaron que "SHOA indica que las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile".

En Mendoza, el temblor se sintió con bastante intensidad y hubo medidas de precaución con protocolos de evacuación en varios establecimientos, como escuelas e incluso la Casa de Gobierno.

