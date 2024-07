Un fenómeno astronómico raro se podrá ver sin telescopio en el cielo nocturno

Cuándo se producirá este fenómeno astronómico

meteoritos.jpg La hora ideal para observar la lluvia de estrellas es entre las 2 y las 4 de la mañana.

Que dos lluvias de meteoritos coincidan es raro, pero no imposible. En total se estima que hay 900 de estos fenómenos astronómicos al año, por lo que la estadística marca que alguna vez deben superponerse. "La idea de que se vean múltiples lluvias en una sola noche no es demasiado infrecuente", remarcó el astrónomo.

Lo que hace que esta sea una ocasión especial es que las lluvias de estrellas que se producirán serán de una magnitud considerable. Se trata de las Alfa Capricórnidas y las Delta Acuáridas del Sur, durante las cuales decenas de meteoritos cruzan el cielo nocturno cada hora.

En esta ocasión la Tierra cruzará las órbitas del cometa 96P/Machholz, que provoca las Delta Acuáridas del Sur, que alcanzarán su punto máximo del 29 al 30 de julio, y el cometa 169P/NEAT, que da origen a las Alfa Capricórnidas, que alcanzarán su punto máximo el 30 de julio.

Dónde verlas

delta-acuaridas.webp El fenómeno astronómico se observará en los dos hemisferios.

Estas lluvias de meteoritos se podrán ver tanto desde el hemisferio sur como del hemisferio norte, pero la mejor vista la tendrán quienes vivan en el hemisferio sur, ya que podrán observarlas directamente arriba de sus cabezas. En cambio desde el hemisferio norte deberán observar al cuadrante sur del cielo.

Los fenómenos continuarán al menos durante 15 días, por lo que hay tiempo para verlas. Las horas ideales son entre las 2 y las 4 am. No hace falta equipo especial para observarlas, pero sí un lugar idealmente muy oscuro. Lo mejor es aclimatar los ojos a la oscuridad -no mirar al celular durante unos minutos- y luego levantar la vista.