Un estudio revela que las personas que son amigas de su ex pareja podrían tener rasgos de psicópata

pareja.png

Razones por las cuales muchas personas deciden ser amigas de su ex pareja

Terminar una relación no es nada sencillo, requiere de atravesar un proceso cargado de emociones intensas y no muy lindas. Cuando un vínculo finaliza, lo que más duele y desconcierta es dejar de ver a la otra persona. Recuerdos, sentimientos, cariño y costumbre, son algunas cosas que nos impiden tomar distancia de esa persona para comenzar a verla como un ex.

Muchas personas deciden continuar cerca de su ex pareja. Según un estudio realizado por American Psychological Association titulado "Mantener la amistad con ex parejas románticas: predictores, razones y resultados" existen 4 razones por las cuales las personas no cortan el lazo con su antigua pareja y optan por cambiar el tipo de vínculo a una amistad.

Ser amigo de una ex pareja es práctico, ya que conoces a la persona y te conoce como nadie. Por motivos de seguridad. Es difícil aceptar que la otra persona no está más en nuestra vida. Por una cuestión de tranquilidad, muchas personas se mantienen cerca de su ex pareja. Por cortesía y no dañar al otro, existe la posibilidad de aceptar el pedido de amistad. Esta postura educada puede hacer que el proceso de ruptura sea menos brusco y doloroso, aunque otras investigaciones aseguran que el contacto cero es lo mejor. Por la existencia de sentimientos no procesados. Muchas veces las personas se engañan a sí mismas y eligen ser amigas de su ex con el objetivo de recuperar a la persona en algún momento.

personas estudio.png

El estudio que explica por qué las personas que son amigas de su ex podrían ser psicópatas

Los encargados del estudio encuestaron a un grupo de personas a las que realizaron una serie de preguntas sobre sus separaciones de pareja. En su mayoría respondieron que mantenían contacto y amistad con sus antiguas parejas por motivos de practicidad y comodidad. Muchos aseguraron que seguían cerca para tener a quien recurrir por afecto y relaciones. En resumen, para obtener algún tipo de beneficio de la otra persona.

Claramente no todos los casos son iguales, hay personas que tienen muy buena relación con sus exs sin ningún tipo de sentimiento en el medio ni para sacar provecho de la relación. El estudio concluye que las personas que son amigas de sus exs pueden tener rasgos psicópatas como egocentrismo, manipulación constante, falta de empatía, ausencia de culpa e impulsividad.