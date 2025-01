Un estudio revela las razones por las cuales los hijos del medio son mejores personas que sus hermanos

Existe una creencia sobre los hermanos y el lugar que ocupan en la familia que establece que los hermanos mayores son más inteligentes mientras que los hermanos pequeños suelen ser más graciosos y extrovertidos. Pero, ¿qué sucede entonces con el hermano del medio y su personalidad? La ciencia lo explica.

personas.png

¿Qué dicen los datos? Un estudio que puede cambiar el concepto de hermano del medio

Los psicólogos canadienses Michael Ashton y Kibum Lee de las universidades de Brock y Calgary, realizaron un estudio basado en las ideas y preconceptos existentes sobre el hermano del medio. Los resultados del estudio fueron publicados en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences.