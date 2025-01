Reciente estudio descubrió dos vegetales que ayudan a retrasar la aparición de canas

Los estudiosos administraron la dosis a los roedores durante 16 semanas y compararon los resultados con ratones que no habían recibido tratamiento. Al principio del experimento, todos los ratones tenían alrededor de un 20% de canas. Pasadas las 16 semanas del tratamiento, los animales que habían recibido luteolina no tuvieron cambios en la cantidad de canas. Sin embargo, los roedores que no recibieron tratamiento, aumentaron la cantidad de canas entre un 60% y 80%.

2148495696.jpg La luteolina es un antioxidante presente en el brócoli y el apio.

“Los tratamientos externos como los internos con luteolina suprimen potencialmente el encanecimiento del cabello a través de un mecanismo similar", sostiene el estudio. Los estudiosos examinaron los folículos pilosos de los ratones y notaron que la endotelina, un péptido que contrae los vasos sanguíneos y disminuye a medida que aumentan las canas, se mantuvo uniforme en los animales tratados.

Los estudiosos sugieren que la endotelina favorece la producción celular del pigmento del cabello, y las propiedades antioxidantes de la luteolina pueden ayudar a prevenir el envejecimiento de estas células, retardando o suprimiendo el desarrollo de las canas. El profesor Masashi Kato, concluyó que si bien no se puede afirmar con certeza que el antioxidante tendrá el mismo efecto en canas humanas, estudios anteriores sugieren que podría ocurrir un proceso similar en las personas.