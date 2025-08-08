Un espectáculo único: seis planetas se alinearán en el cielo junto a una lluvia de estrellas

Como si fuese poco, este evento coincidirá con una famosa lluvia de estrellas: las Perseidas. Ambos eventos podrían verse, en el caso de que se den las condiciones favorables, sin la necesidad de usar equipos especializados.

Agosto será un mes de grandes fenómenos astronómicos

Los dos eventos astronómicos que coincidirán en el cielo nocturno

La alineación de seis planetas estará disponible en los próximos días. Desde el 10 de agosto, ya están bastante visibles a las 6:30 am. Durante todo agosto se van a ver. En septiembre a las 6:30 am ya hay mucha más claridad y no los vas a ver más que ese tiempo, por eso, recomiendan este tiempo para ver el espectáculo.