¿Cuándo podrá verse?

Un espectáculo único: seis planetas se alinearán en el cielo junto a una lluvia de estrellas

Tanto la alineación de planetas como la lluvia de estrellas podrían llegar a verse sin la necesidad de usar equipos especializados

Luciano Carluccio
Dos fenómenos astronómicos coincidirán en el cielo nocturno de agosto 

En agosto de 2025 tendrá lugar uno de los espectáculos astronómicos más esperados por aficionados y expertos: una alineación de seis planetas observable en el cielo matutino. En concreto, serán Mercurio, Júpiter, Venus, Saturno, Urano y Neptuno los que se formarán uno detrás de otro.

Como si fuese poco, este evento coincidirá con una famosa lluvia de estrellas: las Perseidas. Ambos eventos podrían verse, en el caso de que se den las condiciones favorables, sin la necesidad de usar equipos especializados.

Agosto será un mes de grandes fenómenos astronómicos

Los dos eventos astronómicos que coincidirán en el cielo nocturno

La alineación de seis planetas estará disponible en los próximos días. Desde el 10 de agosto, ya están bastante visibles a las 6:30 am. Durante todo agosto se van a ver. En septiembre a las 6:30 am ya hay mucha más claridad y no los vas a ver más que ese tiempo, por eso, recomiendan este tiempo para ver el espectáculo.

El momento óptimo de observación del esta alineación de planetas será el 12 de agosto, debido a la conjunción entre dos de los planetas más brillantes: Júpiter y Venus.

Con la lluvia de estrellas Perseidas ocurre algo similar. El evento ya está en marcha desde el 17 de julio y se extenderá hasta el 23 de agosto. Sin embargo, las noches del 12 y 13 de agosto marcarán el pico de actividad.

La lluvia de estrellas perseidas ocurre todos los años

Quienes se encuentren en un punto alejado de contaminación lumínica al momento de la lluvia de estrellas podrá ver entre 50 y 100 meteoros por hora, representando este un fenómeno astronómico único al coincidir con la alineación de planetas.

Consejos a la hora de ver un fenómeno astronómico

  • Adapta tus ojos: la visión nocturna tarda unos 20-30 minutos en adaptarse completamente a la oscuridad. Evita luces brillantes durante este tiempo, incluyendo las de tu teléfono.
  • Considera la ubicación: para las Perseidas, por ejemplo, busca un lugar con buena visibilidad hacia el noreste y evita obstáculos como edificios o árboles.
  • Prepárate para el frío: si vas a estar al aire libre durante la noche, lleva ropa de abrigo, incluso si es verano, ya que las temperaturas pueden descender.
  • Utiliza aplicaciones: pueden ayudarte a identificar los objetos celestes y a predecir su ubicación en el cielo.
  • Ten paciencia: los meteoros pueden aparecer en cualquier momento y en cualquier dirección. No te desanimes si no ves nada al principio.
  • Considera los binoculares o telescopio: si quieres ver detalles más finos, como los anillos de Saturno o las lunas de Júpiter, puedes usar binoculares o un telescopio, pero recuerda que estos pueden reducir el campo de visión.

